Start mit drei Luftmatratzen

San Francisco.„Vergesst Hotels“, verkündete Airbnb schon beim Start vor zehn Jahren selbstbewusst. Dass dem etablierten Gastgewerbe ein großer Rivale entstehen würde, der die Tourismusbranche kräftig umkrempelt, konnte damals noch keiner ahnen. Doch das Unternehmen aus San Francisco wuchs rasant und entwickelte sich rasch zu einem der wertvollsten neu gegründeten Firmen weltweit. Heute wird Airbnb von Investoren auf rund 31 Milliarden Dollar (rund 27 Milliarden Euro) taxiert und hätte das Zeug, einen der größten Börsengänge der Finanzgeschichte hinzulegen.

Das Ganze entstand aus einer fixen Idee der Firmengründer Brian Chesky und Joe Gebbia: Weil sie sich ihr Apartment in San Francisco nicht leisten konnten, stellten sie kurzerhand drei Luftmatratzen ins Wohnzimmer, um sie an Besucher einer Design-Konferenz zu vermieten. Im Preis inbegriffen war Frühstück. So ergab sich der Name „Air bed and breakfast“ – Luftmatratze und Frühstück – mit dem es am 11. August 2008 losging. Später wurde er zu Airbnb verkürzt.

Zweckentfremdungsverbot – Kommunen wehren sich Airbnb steht rund um den Globus in der Kritik. Unter anderem wird dem Unternehmen vorgeworfen, den Mangel an erschwinglichem Wohnraum zu verstärken – und zwar dann, wenn Anbieter ihre ganze Wohnung statt einzelner Gästezimmer vermieten. Deutsche Kommunen wollen dem mit einem sogenannten Zweckentfremdungsverbot vorbeugen. Damit soll Wohnraum vor Missbrauch geschützt werden – etwa durch ausschließliche Nutzung als Ferienwohnung. Ein solches Verbot besteht bereits in Berlin, auch Heidelberg hat Anfang vergangenen Jahres eine entsprechende Verordnung in Kraft gesetzt. In Mannheim gibt es kein Zweckentfremdungsverbot. Das Stuttgarter Baurechtsamt will die Ferienwohnungs-Plattform Airbnb weiterhin per Landesgesetzgebung dazu zwingen, Daten der zu vermittelnden Wohnungen in Stuttgart herauszugeben. „Es geht hier um mehrere hundert Wohnungen, die als Ferienwohnungen zweckentfremdet werden“, sagt Kirsten Rickes vom Baurechtsamt. Bis zu 500 Menschen könnten allein auf diese Weise wieder Wohnungen finden. red

Zunächst stand der Gemeinschaftsgedanke noch stark im Vordergrund, so zumindest schildert es Chesky in Interviews. „Wir hatten keine Vorstellung davon, dass Air bed and breakfast groß werden könnte.“ Ursprünglich hätten er, Gebbia und der dritte Gründer Nathan Blecharczyk eine Plattform zur Mitbewohnersuche aufbauen wollen. Nach viermonatiger Arbeit sei ihnen aufgefallen, dass es diesen Service bereits gibt. So kam es zu Airbnb – oder wie Chesky amüsiert sagt: „Der schlechtesten Idee, die jemals funktioniert hat.“