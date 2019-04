Starthilfe in ein neues Berufsleben

Mannheim.Vor Kurzem ist die dritte Transfergesellschaft für ehemalige Mitarbeiter von General Electric (GE) gestartet. Was dort passiert, wie hoch die Vermittlungsquoten sind – folgend die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.

Was ist eine Transfergesellschaft überhaupt?

Wenn Unternehmen einen größeren Stellenabbau planen, fangen Transfergesellschaften die betroffenen Mitarbeiter auf. Die freiwilligen Teilnehmer werden geschult. Beispielsweise erhalten sie Bewerbungstrainings und aktuelle Stellenangebote, um einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Transfergesellschaften werden über ein gesetzlich vorgeschriebenes Verfahren zusammen mit der Agentur für Arbeit eingerichtet.

Wie kam es zum Einsatz der Transfergesellschaften bei GE?

Im Frühjahr 2016 gab General Electric bekannt, im Mannheimer Werk 1066 der rund 1700 Arbeitsplätze abbauen zu wollen, weil durch die Energiewende der Markt für konventionelle Kraftwerke eingebrochen sei. Nach monatelangen Verhandlungen einigten sich Management und Arbeitgeberseite unter anderem darauf, drei Transfergesellschaften einzurichten, die zu unterschiedlichen Zeiten starteten (siehe Tabelle). Mehr als 360 ehemalige Beschäftigte aus Mannheim entschieden sich dafür. Weitere, die vom Jobabbau betroffen waren, wechselten an andere GE-Standorte, bewarben sich auf neue Jobs oder nahmen zum Beispiel Vorruhestandsregelungen an. In den Transfergesellschaften sind teilweise auch frühere Mitarbeiter des inzwischen geschlossenen GE-Standorts Bexbach im Saarland.

Wer organisiert die Transfergesellschaften?

Die gewerkschaftsnahe Mannheimer Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Mypegasus mit sechs festen Mitarbeitern. „Das Schwierigste für Teilnehmer einer Transfergesellschaft ist immer, sich mit dem Kopf von dem früheren Arbeitgeber zu lösen“, sagt Niederlassungsleiter Arno Schumacher. Gerade im Fall von GE seien viele Menschen bis zu 30 Jahre im Unternehmen gewesen – zuvor schon bei BBC, ABB und Alstom. Schumachers Stellvertreterin Heidi Wellmann erklärt: „Es ist ein komplett neuer Lebensabschnitt.“ Mypegasus hat nach eigenen Angaben seit 1994 mehr als 2000 Unternehmen betreut und 150 000 Beschäftigte begleitet, qualifiziert und vermittelt. Der Name Mypegasus bezieht sich auf das geflügelte Pferd aus der griechischen Mythologie. Von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen sollten Flügel verliehen werden, sagt Wellmann.

Was genau machen die Teilnehmer?

Sie erhalten Schulungen, Beratungen und Stellenangebote. Selbstständige Dozenten halten Bewerbertrainings ab und beraten zu möglichen Qualifikationen. Über Praktika lernen die Teilnehmer neue Berufsfelder kennen. Die meisten Personen sind zwischen 35 und 55 Jahre alt. „Es herrscht eine Mischung aus Angst und Neugier“, sagt Schumacher. In der Regel mietet Mypegasus Räume unweit der letzten Arbeitsstätte an. Für die Teilnehmer der GE-Transfergesellschaften wurden Räume direkt im Werk vereinbart.

Warum dauern zwei Transfer-gesellschaften 18 Monate und eine läuft nur zwölf Monate?

Rechtlich ist es so, dass Transferkurzarbeitergeld von der Agentur für Arbeit für zwölf Monate bezuschusst wird. Die weiteren sechs Monate bei den Transfergesellschaften 1 und 2 finanziert GE komplett. Die dritte ist erst im Januar gestartet, weil im Mannheimer Werk noch Restaufträge erledigt werden mussten. Dafür läuft sie nur zwölf Monate. Alles haben GE und Arbeitnehmerseite so miteinander ausgehandelt.

Wie erfolgreich arbeiten die Transfergesellschaften?

„Die bisherigen Vermittlungsquoten sind unter den gegebenen Umständen sehr gut“, sagt Schumacher. Von der ersten Transfergesellschaft zum Beispiel hat die Hälfte der Teilnehmer entweder schon einen neuen Job, tritt bald eine neue Stelle an oder wechselt in die Selbstständigkeit.

Bekommen die Teilnehmer ihre früheren Gehälter?

Das legen die Betriebsparteien fest. In der Regel liegt die Höhe zwischen 75 und 85 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Die Agentur für Arbeit trägt den Großteil davon durch Transferkurzarbeitergeld. Den Rest zahlt der frühere Arbeitgeber zu. „Das Altunternehmen zahlt schon drauf, aber immens weniger, als wenn es einen anderen Weg geht“, sagt Schumacher.

Was, wenn eine Transfer- gesellschaft ausläuft und ein Teilnehmer keinen Job gefunden hat?

Schumacher erklärt: „Wir haben eine uns selbst auferlegte Nachversorgungspflicht.“ Soll heißen: Keiner wird im Stich gelassen. Ein kleiner Rest bleibe immer, der durch eine Transfergesellschaft nicht vermittelt werden kann.

Bei General Electric in Mannheim sind weitere der verbliebenden 700 Arbeitsplätze in Gefahr. Wird es noch mehr Transfergesellschaften geben?

Es ist momentan völlig unklar, wie der Arbeitsplatzabbau vonstattengehen wird. Die Verhandlungen zwischen Management und Arbeitnehmerseite kommen gerade erst ins Laufen. Ob es weitere Transfergesellschaften geben wird, lässt sich also noch nicht sagen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.02.2018