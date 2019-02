Statistiker gewichten Mieten neu

Frankfurt.Die Mieten steigen und steigen – das war die Wahrnehmung der zurückliegenden Jahre, wenn entsprechende Statistiken herangezogen wurden. Möglicherweise gaben die Daten aber nicht exakt die Realität wieder. Das zumindest legen neue Berechnungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden nahe. Die Mieten in Deutschland sind nach Angaben der Behörde mit 1,6 Prozent im vergangenen Jahr relativ verhalten gestiegen. In den Jahren davor war der Anstieg sogar noch schwächer, als das Bundesamt bisher angegeben hatte.

Hintergrund ist, dass die Statistiker aktuell die Zusammensetzung und Gewichtung des Warenkorbes überprüft haben, der die Grundlage zur Ermittlung der Inflation darstellt. Mehr als 300 000 Einzelpreise von Waren und Dienstleistungen, gegliedert nach aktuell rund 650 Güterarten, fließen in den Korb ein – Obst und Gemüse, Bücher und Zeitschriften, Schuhe und Möbel sowie auch Mieten. Dabei legen die Statistiker bei der Beobachtung der Netto-Kaltmiete jetzt ein stärkeres Gewicht auf private Kleinvermieter.

Die seien bisher unterrepräsentiert gewesen, sagt Michael Kuhn, Leiter der Gruppe „Preise“ beim Statistischen Bundesamt. Privatvermieter aber sind mit ihren Forderungen offensichtlich zurückhaltender als etwa Wohnungsunternehmen. „Bei Kleinvermietern haben sich die Mietpreise in den vergangenen Jahren unterdurchschnittlich entwickelt“, betonte Kuhn gestern bei der Erläuterung zur Überprüfung des Warenkorbs.

Große Unterschiede in Metropolen

Klar ist für die Statistiker auch: In den Städten steigen die Preise stärker als auf dem Land, auch wenn es hier generell mit Blick auf alle Mieten noch überschaubar aussieht. „Einschließlich der Bestandsmieten erhöhten sich 2018 die Mieten in den Metropolen um 1,8 Prozent und in den dünn besiedelten ländlichen Kreisen um 1,2 Prozent“, sagte Kuhn.

Im Schnitt blieben Mieter zehn Jahre in einer Wohnung, so dass es durchschnittlich pro Jahr nur bei zehn Prozent der Wohnungen zu einem Mieterwechsel kommt. Dadurch wiederum haben Neuvermietungen, so die Statistiker, im Monatsdurchschnitt nur einen Einfluss von weniger als einem Prozent auf die Entwicklung aller Mietpreise.

In den Ballungsräumen dagegen ist der Anteil von Neu- und Wiedervermietungen deutlich höher als auf dem flachen Land. Die Statistiker haben deshalb einen genaueren Blick auf die sieben größten deutschen Städte und dort vor allem auf Wiedervermietungen geworfen. „Zum Teil wurden keine oder nur geringe Preissteigerungen verzeichnet, es gab aber auch sehr hohe Preissteigerungen. Im Durchschnitt ergab sich 2018 eine Preisveränderung von etwa elf Prozent“, so Kuhn.

Mit einem leicht gestiegenen Anteil von 32,5 Prozent haben die Ausgaben für Wohnen weiter den größten Anteil bei der Berechnung der Inflationsrate. Geringer berücksichtigt werden dagegen Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Generell lieg das nach Kuhns Worten daran, dass die Ausgaben dafür in den Industriestaaten relativ gesehen sinken. Zwar spielten auch teurere Biolebensmittel eine Rolle, andererseits würden viele Verbraucher auf Discountmärkte ausweichen.

Außerdem werde mehr außer Haus gegessen, in Restaurants, an Imbissständen oder auch bei Fast-Food-Ketten. Deshalb steigt das Gewicht der Rubrik Gaststätten und Beherbergung leicht auf 4,6 Prozent. Eine wichtige Rolle im Warenkorb spielen mit 2,7 Prozent in Deutschland weiter Pauschalreisen. Jeweils im Winter und Sommer und rund um Ostern und Weihnachten haben diese Ausgaben wegen hoher Preise einen starken Effekt auf die Inflationsrate.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019