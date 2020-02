Strafe wegen Dicamba

Leverkusen/Ludwigshafen.Eine US-Jury hat den Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer sowie den Chemiekonzern BASF im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Dicamba zu Schadenersatz verurteilt. Die Unternehmen sollen dem Pfirsichbauern Bill Bader aus Missouri 265 Millionen Dollar, also rund 245 Millionen Euro, zahlen. Dies teilt sich in 15 Millionen Dollar Schadenersatz sowie 250 Millionen Strafschadenersatz auf. Bader beschuldigt Bayer und BASF, dass er durch den Herbizid-Einsatz auf benachbarten Feldern Ernteverluste erlitten habe, da Teile auf seine Plantagen geweht worden sein sollen. „Wir sind überrascht und enttäuscht von der Entscheidung der Jury und planen in Berufung zu gehen“, sagte ein BASF-Sprecher am Sonntagabend. dpa

