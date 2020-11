„Strafzinsen sind Realität geworden“

Berlin.Ruhig ist es bei der Smartphonebank N26 selten. Seit Jahren mischt die Berliner Bank den Markt auf, hat bereits über fünf Millionen Kunden und ist in 25 Ländern vertreten. Doch immer wieder gibt es Kritik. Im vergangenen Jahr fand die Finanzaufsicht Bafin Mängel bei den Vorkehrungen gegen Geldwäsche, in diesem Jahr stemmte sich die Führungsetage gegen die Gründung eines Betriebsrates. N26-Gründer und Chef Valentin Stalf spricht im Interview über die Turbulenzen.

Herr Stalf, viele Menschen haben im Lockdown Zeit, sich mit ihrem Geld zu beschäftigen. Hat N26 davon profitiert?

Valentin Stalf: Deutschland hat sich lange sehr schwer mit der Kartenzahlung getan. Mit der Corona-Krise hat der digitale Zahlungsverkehr einen enormen Aufschwung erhalten und auch Onlinebanking ist im Alltag der Menschen angekommen. Insofern sind unsere Dienste als Onlinebank jetzt noch relevanter als vor der Krise.

Die traditionellen Banken werden immer digitaler – wie groß ist Ihr Vorsprung noch?

Stalf: Unser Konto kann man mit einer traditionellen Bank nicht vergleichen. Unser Produkt fühlt sich an wie Spotify oder Amazon. Wir sind ein Technologieunternehmen, die meisten unserer Mitarbeiter sind Designer und Programmierer. Unser Ziel ist es, jeden Schritt aus der klassischen Bankenwelt zu überdenken und ins Digitalzeitalter zu bringen. Und da haben wir einen großen Vorsprung. Wir entwickeln uns ständig weiter, bringen alle drei Wochen eine neue Version für unsere App heraus. Natürlich machen auch traditionelle Banken Fortschritte. Aber wir bauen unseren Vorsprung eher noch aus.

Kunden mit hohen Einlagen müssen jetzt doch Strafzinsen zahlen. Das hatten Sie im vergangenen Jahr noch ausgeschlossen. Wie kommt’s?

Stalf: Strafzinsen sind in Europa leider Realität geworden. Jede europäische Bank muss für überschüssige Liquidität 0,5 Prozent Strafzinsen bezahlen. Diese Strukturkosten sollten wir nicht ignorieren, sondern sie transparent zeigen. Wir geben die Strafzinsen an Neukunden mit Spareinlagen ab 50 000 Euro weiter. Aber ich bleibe bei meiner Aussage: Mit einer intelligenten Anlagestrategie muss man bei N26 keine Strafzinsen zahlen. In Kooperation mit dem Start-up Weltsparen bieten wir bald ein Tagesgeldkonto an – vielleicht sogar bald mit bis zu 0,5 Prozent Zinsen.

Wird es irgendwann ein Aktien- depot bei N26 geben?

Stalf: Wenn man sich um Vermögensaufbau Gedanken macht, dann kommt man um Investitionen und Aktien nicht herum. Deshalb ist ein transparentes Depot mit geringen Gebühren und guter Nutzererfahrung für uns ein Kernthema, das wir nächstes Jahr entwickeln werden.

Planen Sie einen Börsengang?

Stalf: Natürlich ist der Börsengang etwas, wovon ein Gründer träumt. Zalandos Erfolgsgeschichte ist für mich ein Vorbild. Wir würden uns freuen, wenn wir einmal an die Börse gehen – das wird aber noch ein paar Jahre dauern.

N26 ist in die Kritik geraten, weil mit gefälschten Ausweisen Konten eröffnet wurden.

Stalf: Das Problem betrifft leider das gesamte Bankenwesen. Wir führen unsere Kundenüberprüfung mittels Video-Legitimation durch. Dieses Modell ist nachweislich deutlich sicherer als der persönliche Vorgang etwa in einer Poststelle: Geschulte Mitarbeiter werden dabei zusätzlich von einer Software unterstützt. Aber einen Betrüger, der alles dafür tut, ein Konto zu eröffnen, kann man nicht mit vollständiger Gewissheit erkennen, auch nicht in einer Bankfiliale. Die Lösung liegt nicht nur im Anmeldeprozess, sondern auch in der fortlaufenden Transaktionsüberwachung. Wir müssen Geldwäsche erkennen, bevor sie überhaupt passiert, und da spielt Technologie eine entscheidende Rolle.

Nach langem Streit hat die erste N26-Betriebsratswahl stattgefunden. Warum so ein großer Wirbel?

Stalf: Das Thema Betriebsrat ist in Deutschland emotional sehr aufgeladen – das habe ich zu Beginn unterschätzt. Die Mitbestimmung der Mitarbeiter hat bei N26 immer dazugehört und wird vom Management auch voll unterstützt. Vor Kurzem hat die erste Wahl stattgefunden und jetzt freuen wir uns auf die Zusammenarbeit und die zusätzlichen Impulse. Nachdem das Thema bei uns aufgekommen ist, haben auch andere deutsche Start-ups Betriebsräte gegründet. Jetzt wollen wir einen Beitrag leisten und ein globales Modell für all unsere Standorte entwickeln.

Der Satiriker Jan Böhmermann hat N26 im Zuge des Streits öffentlich als „Arschlochbank“ bezeichnet.

Stalf: Ich lade ihn gerne zu uns ein, um sich vom Gegenteil zu überzeugen.

