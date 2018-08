Strafzölle auf Autos, Alkohol und Tabak

Anzeige

Lira-Kurs erholt sich leicht

Hintergrund des Streits ist der Fall des in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson. Die USA fordern seine sofortige Freilassung. Aus Frustration über mangelnde Fortschritte in den Verhandlungen hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag Zölle auf die Einfuhr von türkischem Stahl und Aluminium stark erhöht. Erdogan sprach daraufhin von einem „Wirtschaftskrieg“. Erdogans Sprecher, Ibrahim Kalin, sagte gestern, die Türkei wolle keinen „Wirtschaftskrieg“, sein Land müsse sich aber wehren, wenn es angegriffen werde. Der Kurs der seit Monaten schwächelnden Lira war am Freitag und am Montag abgestürzt.

Dieser erholte sich jedoch am Dienstag und gestern leicht. Die US-Regierung wies die Verantwortung für die wirtschaftlichen Probleme in der Türkei zurück. Diese hätten nicht erst begonnen, „als wir am 1. August dieses Jahres Sanktionen gegen zwei Personen verhängt haben“, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018