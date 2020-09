Streik bei der Post auch am Samstag

Stuttgart.Im Tarifkonflikt bei der Post haben am Samstag laut Gewerkschaft Verdi erneut rund 600 Menschen in Baden-Württemberg ihre Arbeit niedergelegt, darunter auch in Mannheim. Der Schwerpunkt des Streiks habe diesmal auf der Paketzustellung gelegen, so Andreas Henke, Verdi-Sprecher vom Landesbezirk Baden-Württemberg. Bundesweit hatten sich rund 2200 Beschäftigte beteiligt, wie ein Post-Sprecher mitteilte. Etwa 160 000 Pakete (zwei Prozent der Tagesmenge) und rund 1,6 Millionen Briefe (drei Prozent) seien betroffen gewesen. Zu Auswirkungen auf Mannheim und die Region konnte der Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion keine Angaben machen. dpa/kako

