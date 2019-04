Streik bei SRH-Klinik

Heidelberg.Nach kommunalen Kliniken gibt es nun auch Streik bei einem private Betreiber: Die Gewerkschaft Verdi hat gestern zu ganztägigen Warnstreiks in SRH-Kliniken aufgefordert – auch in Heidelberg gingen Beschäftigte auf die Straße.

Während in der Heidelberger SRH-Zentrale die vierte Verhandlungsrunde stattfindet, wolle man den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen, teilte Verdi mit. Streit gibt es unter anderem beim Thema Geld: „Die zentrale Forderung ist 5,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro monatlich mehr, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten“, so Monika Neuner von Verdi Rhein-Neckar. Die Verdi-Erwartungen an den Arbeitgeber umfassen aber noch mehr – Kollegen müssten entlastet werden. „Die SRH-Kliniken haben massiven Nachholbedarf “, sagte Neuner.

„Wir sind zuversichtlich“

Ein SRH-Sprecher betonte, man biete deutliche Verbesserungen beim Entgelt, bei Zulagen, Bereitschaftsdiensten und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zudem eine höhere Ausbildungsvergütung und eine Übernahmegarantie für Auszubildende in der Pflege. „Wir sind zuversichtlich, damit zu einem konstruktiven Tarifabschluss zu gelangen“, so der Sprecher. Die Neuregelung der Pflegepersonalkosten durch den Bund habe dazu geführt, dass man ein verbessertes Angebot vorlegen konnte.

Anders sieht das Verdi-Verhandlungsführer Sven Bergelin: „Bisher hat die SRH nur unzureichende Angebote vorgelegt. Laut Arbeitgebervorstellungen würde der Abstand zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes noch weiter vergrößert.“

