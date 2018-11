Streit bei Mannheimer Birkel-Hersteller verschärft sich

Mannheim.Zoff beim Mannheimer Nudelhersteller Newlat: Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) fordert mehr Geld für die rund 140 Beschäftigten des Unternehmens, das die Marken Birkel und 3 Glocken produziert. Die Geschäftsleitung sieht dafür keinen finanziellen Spielraum. Nun droht ein Arbeitskampf.

Die Gewerkschaft hatte den bestehenden Entgelttarifvertrag mit dem Nudelhersteller nach eigenen Angaben bereits im Spätsommer gekündigt und das Unternehmen zu Gesprächen über höhere Löhne aufgefordert. Nach inzwischen zwei Verhandlungsrunden habe die Geschäftsführung in Mannheim aber immer noch kein Angebot vorgelegt, kritisiert Elwis Capece, Geschäftsführer der NGG in Mannheim, im Gespräch mit dieser Zeitung. In einer Mail habe die Unternehmensleitung dem Betriebsrat stattdessen mitgeteilt, solange der Krankenstand in der Belegschaft so hoch sei wie in diesem Jahr, werde man über eine bessere Bezahlung nicht reden. „Das ist ein Unding, zumal der hohe Krankenstand teilweise hausgemacht ist“, sagt Capece.

„Unglaubliche Verdichtung“

So sei das Werk personell eigentlich nur für einen Zwei-Schicht-Betrieb ausgestattet, in der Praxis werde aber seit Jahren im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet. Zudem seien Kollegen, die beispielsweise in Rente gegangen seien, nicht ersetzt worden. „Das führt zu einer unglaublichen Arbeitsverdichtung für die einzelnen Beschäftigten, und das hat natürlich auch gesundheitliche Folgen“, argumentiert der Gewerkschafter. Viele Mitarbeiter seien zudem über 50, wodurch das Risiko für Erkrankungen steige.

Wirtschaftlich stehe der Nudelhersteller gut da, es gebe also keine nachvollziehbaren Gründe, eine Lohnerhöhung abzulehnen, sagt Capece: „Zumal wir im letzten Jahr bei der Gehaltsrunde schon Zugeständnisse gemacht haben.“ Damals habe man sich nur auf eine leichte Steigerung geeinigt, eine mögliche weitere Erhöhung sei an die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens geknüpft gewesen. „Die hat es dann nie gegeben“, so der Gewerkschafter. Dieses Mal werde die NGG nun darauf drängen, dass die Gehälter angemessen steigen. „Wir haben in der Lebensmittelbranche dieses Jahr Abschlüsse zwischen 2,5 und drei Prozent gehabt. Daran orientieren wir uns.“ Lenke das Unternehmen nicht ein, könne es demnächst zu Warnstreiks oder ähnlichen Aktionen kommen.

Alexander Winkelmann, seit April dieses Jahres Geschäftsführer bei Newlat in Mannheim, verweist wiederum auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld, in dem sich das Unternehmen bewege. „Der Nudelmarkt ist hart umkämpft, und entsprechend schwierig ist es für uns, höhere Preise durchzusetzen.“ Derzeit liefen die Jahresgespräche mit dem Einzelhandel. „Da geht der Druck eher in Richtung Preissenkungen“, sagt Winkelmann.

Gleichzeitig kämen auf das Unternehmen im kommenden Jahr erhebliche Mehrkosten zu, unter anderem durch höhere Verpackungs-, Energie- und Eierpreise. „Vor diesem Hintergrund können wir der Belegschaft keine höheren Löhne zugestehen, wenn wir den Standort und die Arbeitsplätze nicht gefährden wollen“, sagt der Geschäftsführer.

Konfliktthema Krankenstand

Mit dem Krankenstand habe das nichts zu tun – obwohl dieser im laufenden Jahr mit 9,4 Prozent deutlich über dem üblichen Schnitt von rund vier Prozent liege. „Der Betriebsrat ist über den hohen Krankenstand im Betrieb aber informiert und darauf hingewiesen worden, dass damit für uns ein Mehraufwand verbunden ist.“ So habe man die Ausfälle teilweise durch Leiharbeiter abfedern wollen. Das habe der Betriebsrat aber abgelehnt.

Den Angaben im elektronischen Bundesanzeiger zufolge hat das Mannheimer Unternehmen im vergangenen Jahr 82,2 Millionen Euro umgesetzt. Der Jahresüberschuss lag bei 2,4 Millionen Euro. Das waren mehr als 30 Prozent weniger als im Jahr 2016. Dafür seien unter anderem hohe Rohstoffkosten und starker Preisdruck durch den Handel verantwortlich gewesen, erklärt Winkelmann.