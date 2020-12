Streit um Kündigungenbeigelegt

Mannheim.Seit Mitte Oktober ist die Mannheimer Kaufhof-Filiale im Quadrat N 7 geschlossen. Für die 75 gekündigten Beschäftigten hatte der Gesamtbetriebsrat als bundesweite Abfindungsregelegung eineinhalb Monatsgehälter pro Person ausgehandelt. Damit mochten sich aber nicht alle Betroffenen begnügen und zogen vors Arbeitsgericht. Zwei dieser Verfahren sind nach gescheiterten Güteterminen doch noch in eine Einigung gemündet: Die Parteien vereinbarten jeweils einen Vergleich.

Individuelle Abfindung

Eine Frau, die drei Jahrzehnte bei Galeria Kaufhof in wechselnden Positionen tätig war – zuletzt mit Eigenschaften als Vorgesetzte –, erreichte, dass sie in einem anderen Bundesland in einer Filiale des Warenhauskonzerns eingesetzt wird. In dem zweiten Kompromiss akzeptierte die Klägerin die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses – aber gegen eine individuell festgelegte Abfindung. Es laufen noch zwei weitere Prozesse von entlassenen Kaufhof-Beschäftigten, für die Kammerverhandlungen im Februar und März 2021 terminiert worden sind.

Außerdem beschäftigt das Mannheimer Arbeitsgericht die Schließung der von Karstadt Feinkost im Untergeschoss von Galeria Kaufhof am Paradeplatz betriebenen Lebensmittelabteilung. Zwei Frauen haben Kündigungsschutzklagen angestrengt. Weil es bei den Güteterminen zu keiner Einigung kam, sollen im Frühjahr Kammerverhandlungen folgen. wam

