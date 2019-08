Streit um Tierwohl

Die Kennzeichnung soll zunächst nur für Schweinefleisch gelten. © dpa

Berlin.Supermarktkunden sollen Schweinefleisch aus besserer Tierhaltung bald an einem staatlichen Logo erkennen können – kommen sollen dafür auch regelmäßige Kontrollen. Bei Verstößen gegen die Anforderungen sollen Sanktionen bis hin zu Gefängnisstrafen von bis zu einem Jahr oder Geldstrafen drohen. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundeslandwirtschaftsministeriums für das „Tierwohlkennzeichen“ vor, das Ressortchefin Julia Klöckner (CDU) von 2020 an zunächst für Schweinefleisch einführen will. Landwirte sollen das Logo freiwillig nutzen können, müssen dann aber festgelegte Kriterien einhalten.

Über das seit Langem geplante Vorhaben gibt es aber weiter Streit. Die Grünen forderten erneut eine verbindliche Kennzeichnung. „Ein freiwilliges Label macht aus armen Schweinen keine glücklichen Sauen“, sagte die Ernährungsexpertin und frühere Agrarministerin Renate Künast. In der großen Koalition gibt es ebenfalls Klärungsbedarf, denn auch von der SPD kommen solche Forderungen. Der Entwurf sieht aber Freiwilligkeit vor. dpa

Samstag, 17.08.2019