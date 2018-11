Streit um Zukunft der Bahn

Berlin.Geht es nach Anton Hofreiter, dem Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion, wäre die Deutsche Bahn bald kein großer Konzern mehr. Netz und Betrieb sollen getrennt, Anteile an der Spedition Schenker und der britischen Tochter Arriva verkauft werden. So sagte es Hofreiter der „Süddeutschen Zeitung“. Die Schienenwege, die Energiesparte und die Bahnhöfe will er in einer staatlich betriebenen Gesellschaft zusammenfassen. Eine alte Idee der Grünen. Sie versprechen sich davon mehr Wettbewerb auf der Schiene. Der Teilverkauf der Tochterunternehmen wiederum soll die nötigen Milliarden für den Aufbau einer modernen Bahn einbringen, zum Beispiel durch den Kauf weiterer Züge.

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Als Erster meldete sich der Vorsitzende der Eisenbahn-Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu Wort. Die Trennung von Netz und Betrieb löse keines der aktuellen Probleme, betonte Alexander Kirchner. „Dort, wo man es probiert hat, kehrt man zum integrierten Konzern zurück“, sagte er mit Blick auf Frankreich und Großbritannien. Die Bahn brauche nicht mehr Trennung, sondern im Gegenteil eine stärkere Bündelung der Aufgaben sowie massive Investitionen in die Infrastruktur.

Zeitgleich mit dieser Debatte musste der Bahnvorstand den Aufsichtsrat, und damit auch die Bundesregierung, von seiner Strategie im Kampf gegen Verspätungen, kaputte oder überfüllte Züge überzeugen. Am Ende der zweitägigen Sitzung im Bahntower am Potsdamer Platz blieb Chefkontrolleur Michael Odenwald, der früher als Staatssekretär im Verkehrsministerium mit der Bahn betraut war, kühl. „Der Aufsichtsrat erwartet nun, dass die festgestellten Defizite beseitigt und sich ergebende Chancen zügig und konsequent angepackt werden“, erklärte Odenwald im Anschluss.

200 Seiten Fehleranalyse

Wie groß die Schwierigkeiten im Bahnbetrieb sind, wurde in den vergangenen Tagen bekannt. Nur jeder fünfte ICE rollt in einwandfreiem Zustand über die Gleise. In den Werkstätten fehlt so viel Personal, dass mitunter nur noch sicherheitsrelevante Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Defekte Toiletten oder Türen werden dann erst nach langer Zeit repariert.

Alle kleinen und großen Probleme, vom teils schwachen Service bis hin zum gewaltigen Schuldenberg, will der Vorstand nun angehen. Auf rund 200 Seiten hatte Bahnchef Richard Lutz die Misere zusammenfassen lassen. Wo die rund fünf Milliarden Euro, die das Unternehmen zusätzlich für Investitionen benötigt, herkommen sollen, ließ der Aufsichtsrat offen. Zur Diskussion steht eine Vermarktung des bahneigenen Glasfasernetzes. Aber auch ein Teilverkauf der Spedition Schenker oder britischen Bahntochter Arriva waren schon einmal im Gespräch. Aus dem laufenden Geschäft kann Lutz die Investitionen jedenfalls nicht mehr leisten. Die Bahn steht wegen vieler Verspätungen in der Kritik. Im Oktober kamen nur 71,8 Prozent der Fernzüge, also ICE und IC, pünktlich an ihre Ziele. Nach einem Bericht des ARD-Magazins „Kontraste“ fehlen derzeit rund 5800 Mitarbeiter im „betriebskritischen Bereich“ des Zugverkehrs. Darüber hinaus seien im Sommer nur 20 Prozent der eingesetzten ICE-Züge „voll funktionsfähig“ unterwegs gewesen.

Die Initiative „Bahn für alle“ forderte ebenfalls einen grundlegenden Umbau bei der Bahn. Mit der Bahnreform 1994 sei ein riesiger Kostendruck erzeugt worden, sagte der Sprecher Bernhard Knier im RBB. „Diese Grundidee, dass man ständig überall billiger sein müsste, dass man letztlich den Profit maximieren muss, das passt nicht zusammen mit guter Wartung, mit Zuverlässigkeit, mit einem vernünftigen Preissystem für alle Kunden“, kritisierte er.

Mit der Bahnreform 1994 wurden Bundesbahn und ehemalige DDR-Reichsbahn zusammengeführt und privatrechtlich als Aktiengesellschaft organisiert. Die Zuständigkeit des Regionalverkehrs ging vom Bund auf die Länder über. Das Schienennetz wurde auch für andere Bahnbetreiber geöffnet. (mit dpa)

