Brüssel.Die EU-Finanzminister haben sich auf strengere Regeln für Banken in Europa verständigt. Außerdem fällt die Schwarze Liste der EU für Steueroasen kürzer aus. Bei Mehrwertsteuerregeln für Online-Medien allerdings lässt der Durchbruch noch auf sich warten. Ein Überblick.

Banken

Zum Schutz vor künftigen Finanzkrisen sollen Banken in Europa nach dem Willen der EU-Finanzminister robuster werden. Es soll sichergestellt werden, dass Banken nicht übermäßig Kredite vergeben, ohne über ausreichende Mittel zu verfügen. Die Einigung muss nun in Verhandlungen mit dem Europaparlament festgezurrt werden. Sie könnte auch den Weg zu weitergehenden Reformen in Europa ebnen.

Fortan soll den Finanzministern zufolge unter anderem eine Verschuldungsquote von drei Prozent gelten, um zu gewährleisten, dass Banken nicht durch übermäßige Kreditvergaben in Schieflage geraten können. Die Verschuldungsquote bezieht sich auf das Verhältnis von Eigenkapital zum Fremdkapital von Banken. In der Finanzkrise ab 2008 waren unter anderem riskante beziehungsweise nicht gedeckte Kredite zu einem großen Problem geworden.