Strengere Vorgaben geplant

„Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“ - so steht es in Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes. Es sollte Jahrzehnte dauern, ehe der Staat diesem Auftrag in der Wirtschaft nachkam. Erst im Mai vor fünf Jahren brachten Bundesfamilien- und Bundesjustizministerium das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen (und Männern) an Führungspositionen auf den Weg.

Seitdem gilt für Aufsichtsräte von Unternehmen, die sowohl börsennotiert sind als auch der paritätischen Mitbestimmung unterliegen, ein fester Mindestanteil an Frauen in Aufsichtsräten von 30 Prozent. Eine Quote für Vorstände war dagegen lange umstritten – bis vergangenen Freitagabend, als sich die Regierungskoalition aus Union und SPD einigte: Künftig muss in Vorständen, die mehr als drei Mitglieder umfassen, mindestens eine Frau sitzen. Allerdings soll auch diese Regelung nur für Unternehmen gelten, die börsennotiert sind und der Mitbestimmung unterliegen. Laut Bundesfamilienministerium sind das derzeit 105 Unternehmen.

Die übrigen Firmen, die eines von beiden Kriterien erfüllen, sind seit dem Gesetz von 2016 verpflichtet, Zielgrößen für die Zusammensetzung des geschäftsführenden Organs, des Aufsichtsrats sowie der beiden obersten Führungsebenen unterhalb des geschäftsführenden Organs festzulegen. Dass diese Zielgröße auch „Null“ heißen darf, also keine Frau in Geschäftsführung oder Vorstand, ist nicht ausgeschlossen – und viele Firmen haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Die aktuelle Bilanz lautet denn auch: Von 2101 Unternehmen haben insgesamt 1511 Unternehmen Zielgrößen für den Vorstand festgelegt und veröffentlicht. Von diesen 1511 Unternehmen haben 1053 Unternehmen die Zielgröße Null für den Vorstand festgelegt. In Zukunft sollen Unternehmen solche Null-Vorgaben allerdings gut begründen müssen, ansonsten drohen Sanktionen; auch dies ist Teil der Koalitionseinigung. sba

