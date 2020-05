Strom im Osten billiger

Strommastvor Sonnenuntergang. © dpa

Heidelberg.Haushalte in den neuen Bundesländern bezahlen erstmals seit Jahren etwas weniger für ihren Strom als Verbraucher in Westdeutschland. Das hat das Vergleichsportal Verivox ermittelt. Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden müsse in Ostdeutschland im Schnitt 1189 Euro zahlen. In den westdeutschen Bundesländern sei die gleiche Strommenge mit 1202 Euro 1,1 Prozent teurer. Noch 2017 seien die Preise im Osten rund vier Prozent höher gewesen als in Westdeutschland. In Baden-Württemberg mussten Kunden 2,9 Prozent mehr bezahlen.

Deutschlandweit stiegen die Stromkosten in den vergangenen zwölf Monaten um 1,4 Prozent. Während sie im Westen um 1,7 Prozent anzogen, sanken sie im Osten um 0,2 Prozent. Ein Grund sei die Entwicklung der Netzentgelte. „Die politische Entscheidung, die Übertragungsnetzentgelte bundesweit anzugleichen und so die Kosten der Energiewende gleichmäßiger zu verteilen, trägt Früchte“, sagte Valerian Vogel von Verivox. Davon profitiere der Osten und Norden, wo die Kosten für Bau und Betrieb der Stromleitungen besonders hoch seien. dpa

