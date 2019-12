Die Anzahl der Ladesäulen in Deutschland ist deutlich angestiegen. Waren es im Jahr 2018 noch rund 12.700, wurden im vierten Quartal 2019 schon etwa 17.400 E-Tankstellen gezählt. Die meisten Ladestationen gibt es in Bayern (4264), die wenigsten in Bremen (158). Unsere Webgrafik zeigt die Zahl der Ladesäulen für Elektroautos in den einzelnen Bundesländern.