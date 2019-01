Stromanbieter BEV meldet Insolvenz an

München/Weinheim.Der Stromanbieter BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft ist insolvent. Das Münchner Unternehmen hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, wie es gestern mitteilte. „Die BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH war zuletzt durch gestiegene Energie-Beschaffungskosten in Schwierigkeiten geraten“, hieß es dort. Kunden würden nun „durch die gesetzlich vorgesehene Ersatzversorgung durch den kommunalen Grundversorger ohne Unterbrechung mit Strom und Gas beliefert“. Einer Mitteilung des Amtsgerichts München zufolge wurde der Münchner Anwalt Axel Bierbach zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

„Bodenloses Vorgehen“

Über das Geschäftsgebaren des 2013 gegründeten Unternehmens hatte es laut Medienberichten immer wieder Kundenbeschwerden gegeben. Bundesweit sollen Kunden unter anderem erst mit günstigen Preisen gelockt worden sein, bevor BEV dann die Preise massiv erhöhte. Einem Bericht der „Wirtschaftswoche“ zufolge war in der Folge das Geschäftsmodell wegen zu hoher Kündigungsquoten in Schieflage geraten. In der Metropolregion Rhein-Neckar waren beispielsweise Kunden in Weinheim angeschrieben worden – mit der Bitte, sechs Monate vor Ablauf der Preisgarantie eine saftige Tariferhöhung „vorzeitig freiwillig zu akzeptieren“. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg nannte dies ein „bodenloses Vorgehen“. Die Bundesnetzagentur hatte Anfang des Jahres ein Aufsichtsverfahren gegen den Energieversorger eingeleitet. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019