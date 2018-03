Strommarkt sortiert sich völlig neu

Anzeige

Berlin.Millionen Stromkunden und Zehntausende Beschäftigte sind von einer großen Neuordnung der bundesdeutschen Energiewirtschaft berührt. Vor allem für Stromnetze, aber auch für Kraftwerke ändern sich die Besitzverhältnisse. So will beim Netzbetreiber 50Hertz, dem die Starkstromleitungen in Hamburg und Ostdeutschland gehören, erstmals ein chinesisches Unternehmen einsteigen. Im Westen wollen die Konzerne E.ON und RWE große Teile ihrer Netze, sowie die Öko-, Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke neu sortieren.

Steigender Umsatz und Gewinn

Bei seiner Bilanzpressekonferenz gab der Vorstand von 50Hertz gestern in Berlin steigenden Umsatz und Gewinn bekannt. Im Jahr 2017 stammte erstmals über die Hälfte des im 50Hertz-Gebiet verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien. An dieser Entwicklung will das Unternehmen State Grid Corporation of China (SGCC) partizipieren und 20 Prozent der Anteile von 50Hertz übernehmen. Es gehört dem chinesischen Staat.

Rechtlich sind der Bundesregierung die Hände gebunden. Laut Außenwirtschaftsgesetz kann sie einschreiten, wenn ausländische Käufer 25 Prozent und mehr von einheimischen Firmen erwerben wollen, die sogenannte „kritische Infrastruktur“ betreiben. Die Starkstromleitungen gehören dazu – doch die Chinesen wollen nur 20 Prozent.