Stühlerückenim Reich der Reimanns

New York/MAnnheim.Der US-Kosmetikriese Coty stellt seine Konzernspitze neu auf. Das New Yorker Unternehmen gab gestern bekannt, dass Vorstandschef Camillo Pane aus „familiären Gründen“ seinen Rücktritt eingereicht habe. Die Nachfolge trete mit sofortiger Wirkung Pierre Laubies an, der zuvor den Lebensmittel-Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts aus dem JAB-Imperium der deutschen Milliardärsfamilie Reimann führte. Pane war seit Oktober 2016 Coty-Chef gewesen.

Die JAB Holding des Reimann-Clans ist auch der größte Aktionär bei Coty. Coty tut sich insbesondere seit der Übernahme von Wella und anderen Kosmetik-Marken von Procter & Gamble im Jahr 2016 schwer. Im abgelaufenen Geschäftsquartal sanken die Erlöse im Jahresvergleich um 9,2 Prozent, wie das Unternehmen vergangene Woche mitteilte. Der Aktienkurs hat sich im bisherigen Jahresverlauf mehr als halbiert.

Die Ursprünge der Reimann-Dynastie reichen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, als Johann Adam Benckiser und Karl Ludwig Reimann in Ludwigshafen eine Chemiefabrik aufbauten. Dadurch hält die Familie noch heute einen Anteil an dem Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser („Clearasil“, „Kukident“, „Calgon“). Der Reimann-Clan führte die „manager magazin“-Liste der 1001 reichsten Deutschen zuletzt mit einem geschätzten Vermögen von 33 Milliarden Euro an. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018