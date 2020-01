Stummer Protest gegen Siemens

München.Die Klimabewegung „Fridays for Future“ hat in deutschen Städten vor Siemens-Büros gegen eine Lieferung des Konzerns für ein Bergbauprojekt in Australien demonstriert. Am Hauptsitz des Konzerns in München übergaben Aktivisten nach eigenen Angaben 57 000 Unterschriften einer Petition gegen das Projekt. Begleitet wurde die Übergabe von mehreren hundert Demonstranten. Nach Polizeiangaben verlief die Aktion friedlich. Siemens soll die Zug-signalanlage für ein geplantes riesiges Bergwerk des indischen Industriekonzerns Adani in Australien liefern, wo Kohle abgebaut werden soll. Der Konzern ist wegen des Auftrags seit Längerem in der Kritik. Siemens-Chef Joe Kaeser hat angekündigt, bis Montag über den Auftrag zu entscheiden. Das Foto zeigt einen Demonstranten in München. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.01.2020