Suche nach Verbündeten

Stuttgart/Mannheim.Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) unternimmt einen neuen Anlauf, um Korrekturen am Kohleausstiegsgesetz zu erreichen. Der Ausstiegsfahrplan führe zu einer „erheblichen Benachteiligung Baden-Württembergs“, schreibt er in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten von CDU und SPD aus dem Südwesten. Dies sei ein „fatales Signal für die Investitions- und Rechtssicherheit für einen der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in Deutschland“. Der Bundestag will das umstrittene Gesetz noch vor den Sommerferien beraten.

Besonders hart treffen die Pläne der großen Koalition die neuen Steinkohlekraftwerke in Mannheim (RWE, EnBW und MVV Energie) und in Karlsruhe (EnBW). Die würden bei den finanziellen Entschädigungen im Fall einer vorzeitigen Stilllegung erheblich gegenüber den Braunkohlekraftwerken benachteiligt. Der im Januar verabschiedete Gesetzentwurf sieht vor, dass die Braunkohlekraftwerke trotz höherer Schadstoffwerte länger laufen als die modernen Steinkohleanlagen im Süden. Diese systematische Ungleichbehandlung müsse korrigiert werden, fordert der Grünen-Politiker.

Außerdem sieht Untersteller durch das Konzept der Bundesregierung die Fernwärmeversorgung in Gefahr. Die Bedingungen für den Bau und den Betrieb von Ersatzanlagen müssten verbessert werden. Es seien wirksame Anreize zur Umstellung auf gasbetriebene Anlagen und auf grüne Fernwärme notwendig.

Die Landesregierung kämpft im Schulterschluss mit den Betreibern der großen Steinkohlekraftwerke im Süden. EnBW-Chef Frank Mastiaux drohte bereits mit einer Klage gegen die Bundesregierung. Sollte es keine Korrekturen geben, würden rechtliche Schritte geprüft. MVV-Chef Georg Müller stuft die geplanten Regelungen als diskriminierend ein. Auch bei einer Anhörung des Wirtschaftsausschusses des Bundestags Anfang vergangener Woche hatte es breite Kritik am Entwurf des Ausstiegsgesetzes gegeben. pre

