Südwest-DGB-Chef fordert 100 Euro mehr Hartz IV im Monat „100 Euro mehr Hartz IV“

Martin Kunzmann: Wie kommen Sie darauf? Die Gewerkschaften sind überhaupt keine Dinosaurier. Wir wollen im Gegenteil die Zukunft mit der Wirtschaft und der Politik gestalten. Denn nur eine gute Konjunktur sichert die Arbeitsplätze. Unsere Mitgliederzahlen sind stabil, bei Frauen und Jugendlichen haben wir sogar Zuwächse.

Vor zehn Jahren war das nicht so.

Kunzmann: Ja, da waren wir in der Krise und jeder hat die Gewerkschaften heruntergeschrieben.

Die böse Presse war also schuld?

Kunzmann: So habe ich das nicht gemeint. Aber konservative Politiker und Wirtschaftsbosse sagten damals ständig, wir brauchen keine Gewerkschaften mehr, die Manager würden das allein viel besser machen. Seit der Finanzkrise 2008/2009 wissen alle, dass dies nicht stimmt.

Die derzeit laufenden Betriebsratswahlen haben ein starkes öffentliches Interesse geweckt. Darüber müssten Sie sich ja freuen, oder?

Kunzmann: Es ist schon seltsam, dass die Betriebsratswahlen jetzt so in den Fokus gerückt sind, weil Rechtspopulisten in gerade mal fünf Betrieben in Baden-Württemberg mit eigenen Listen angetreten sind. Die Aufmerksamkeit hierfür halte ich für völlig übertrieben. Wir sollten vielmehr über die elementar wichtigen Aufgaben von Betriebsräten sprechen. Diese sorgen für Arbeitsplatzsicherheit, gerechte Bezahlung und Eingruppierung, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle sowie umfassende Fortbildungen. Dafür fehlt mir die notwendige Anerkennung.

Kann es sein, dass Sie die Warnsignale übersehen? Aus fünf Listen können irgendwann 500 werden. Immerhin haben ja auch viele Gewerkschaftsmitglieder die AfD in den Bundestag gewählt.

Kunzmann: Ich unterschätze diese Gefahr bestimmt nicht. Die AfD steht für die Spaltung der Gesellschaft und Fremdenfeindlichkeit. Dabei hat Deutschland seinen wirtschaftlichen Erfolg auch den ausländischen Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen zu verdanken. Deshalb müssen wir verhindern, dass sich dieser Spaltpilz in den Betrieben und in der Belegschaft verbreiten kann.

Wie viele Unternehmen in Deutschland haben denn überhaupt einen Betriebsrat?

Kunzmann: Rund 28 000 mit 180 000 Betriebsräten. Das ist weniger als die Hälfte aller Firmen. Wir stellen immer wieder fest, dass viele Unternehmen auch heute noch die Bildung von Betriebsräten behindern. Da müsste die Politik reagieren, denn es gibt ja das gesetzlich verbriefte Recht, dass in allen Firmen mit mehr als fünf Beschäftigten Betriebsräte gewählt werden dürfen.

Die Wirtschaft ist im Wandel, alle reden von der digitalen Revolution. Ist das für die Arbeitnehmer eher ein Fluch oder ein Segen?

Kunzmann: Es gibt Horrorszenarien, wonach durch die digitale Revolution Millionen Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Ich teile diese Panikmache nicht. Wir sollten aber nicht nur über die Technik reden, sondern auch darüber, wie wir die Beschäftigten auf diesen Wandel vorbereiten können. Wir müssen in den Betrieben die Weiter- und Fortbildung vorantreiben. Die Politik muss viel mehr Geld in die Bildung investieren. Sie ist der Motor der Zukunft.

Stichwort Motor. VW hat weniger in die Zukunft des Diesel investiert, sondern lieber den Käufer mit einer Schummelsoftware bei den Abgaswerten hinters Licht geführt. Das hat die gesamte Automobilindustrie in Verruf gebracht.

Kunzmann: Lügen haben kurze Beine. Wer wie VW den Wandel verhindert, gefährdet seine Gewinnziele und die Arbeitsplätze. Es heißt ja oft, die Gewerkschaften würden Innovationen verhindern. Das ist Unsinn. Bei VW waren das die Manager.

In Ihrer Brust schlagen zwei Herzen: Sie sind Genosse und Gewerkschafter. Warum haben Sie nach den Hartz-IV-Reformen nicht die SPD verlassen?

Kunzmann: Ich war und bin gegen diese Reformen. Aber in der SPD haben viele Meinungen ihren Platz.

Halten Sie die Hartz-IV-Sätze für zu niedrig?

Kunzmann: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass sie um rund 100 Euro pro Monat erhöht werden müssen. In einem reichen Land muss der Bezug von Hartz IV auch die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, gerade für Kinder und Jugendliche.

Glauben Sie, dass der neue SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil da mitmachen würde?

Kunzmann: Das weiß ich nicht. Es geht mir aber nicht nur um die Höhe von Hartz IV. Am wichtigsten ist es, dass die Arbeitslosen wieder eine Stelle finden. Unabhängig von Hartz IV glaube ich, dass die SPD in der Groko ihr soziales Profil weiter schärfen wird.

Also alles wieder in Butter? Das Verhältnis zwischen der SPD und den Gewerkschaften war ja einige Jahre zerrüttet.

Kunzmann: Das stimmt. Aber die heftige Kritik an der SPD unter Kanzler Gerhard Schröder ist stark abgeebbt. Schon in der vergangenen großen Koalition hat SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles viele Dinge durchgesetzt wie den Mindestlohn. Heil wird diesen Kurs fortsetzen. Und wenn nicht, wird sich der DGB zu Wort melden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.03.2018