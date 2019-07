Südzucker-Manager wechselt

CropEnergies bekommt am 1. Oktober ein neues Vorstandsmitglied: Fritz Georg von Graevenitz (41, Bild). Der Südzucker-Manager soll im Frühjahr 2020 Nachfolger von Michael Friedmann für das Ressort Beschaffung und Vertrieb werden. Friedmann geht in Ruhestand.

Graevenitz hat Volkswirtschaft, Wirtschaftsgeschichte und Politik an den Universitäten Mannheim, Heidelberg und dem Institut d’études politiques de Paris (Frankreich) studiert. Er promovierte über internationale Agrarmärkte im 20. Jahrhundert am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz (Italien). Seit 2011 arbeitet Graevenitz für Südzucker; aktuell als Leiter der Compliance-Abteilung – er soll sicherstellen, dass intern Gesetze und Regeln zur ordentlichen Unternehmensführung eingehalten werden. Der 41-Jährige ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in Heidelberg. jung (Bild: cropenergies)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019