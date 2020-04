Supercomputer statt Aluminiumhütte

Frankfurt.Es sind nicht nur Medizingerätehersteller, deren Dienste in der Corona-Pandemie gefragt sind. Dazu gehört auch ein kleines Unternehmen mit Sitz in Frankfurt, das sich in der Vergangenheit vor allem den Rechnern zum Schürfen der Krypto-Währung Bitcoin befasst hat. Anfang Januar nannte sich das Unternehmen um: Aus Northern Bitcoin wurde Northern Data. Ende 2019 hat man mit dem US-Unternehmen Whinstone fusioniert. Jetzt stehen Hochleistungsrechner (HPC) im großen Stil im Zentrum der Geschäfte.

Solche Rechner, sagt Northern Data-Chef Aroosh Thillainathan, sind aktuell auch bei Pharmakonzernen und in der Forschung gefragt, um schnelle Berechnungen und Simulationen der Epidemiologie und Bioinformatik anstellen zu können. Das kann die Entwicklung von Anti-Corona-Medikamenten beschleunigen. Auf herkömmlichen Computern würde dies Monate oder noch viel länger dauern.

Infrastruktur unter Stress

Zudem gerät die Dateninfrastruktur derzeit unter Stress und könnte überlastet werden – durch Streamingdienste wie Netflix und permanente Web-Sitzungen von Regierungen, Ministerien, Behörden und Unternehmen, und das Arbeiten im Homeoffice. „Die Nachfrage nach unseren HPC-Lösungen und Kapazitäten schnellt gegenwärtig in die Höhe“, sagt der Northern Data-Chef, ein Deutscher mit Wurzeln in Sri Lanka. Der Trend werde auch nach dem Ende der Pandemie anhalten.

Die hatten die Manager in Frankfurt und von Whinstone natürlich nicht im Blick, als sie die Fusion beschlossen. Aber sie erwarten eine massiv steigende Nachfrage nach Diensten von Hochleistungsrechnern für die Blockchain-Technologie und rechenintensive Anwendungen wie künstliche Intelligenz, Autonomes Fahren, Big Data Analyse, Vernetzung von Maschinen oder das Streaming von 3D-Computerspielen. Beide Unternehmen, bis dahin Konkurrenten, glauben, dass sie sich ideal ergänzen. Whinstone betreibt festinstallierte Großrechner in den USA, den Niederlanden und Skandinavien. Zusammen ist jetzt einer der weltgrößten Betreiber von Datenzentren entstanden.

Im Herbst vergangenen Jahres entdeckten die Amerikaner im kleinen texanischen Städtchen Rockdale, rund 270 Kilometer südlich von Dallas, das Gelände einer stillgelegten Aluminiumhütte. Dort entsteht seitdem auf einer Fläche von gut 40 Hektar – etwa 57 Fußballfelder – ein neues Zentrum mit HPC-Rechnern. In diesen Tagen geht der erste Abschnitt in Betrieb, bis Ende des laufenden Jahres soll das weltweit bislang größte Zentrum seiner Art fertig sein.

Für Texas hat sich Northern Data bewusst entschieden. Der US-Bundesstaat kann den zum Betrieb der Rechner benötigten hohen Strombedarf decken. Und das nicht aus wenig umweltfreundlichen Öl, sondern neben Naturgas aus preisgünstigem, umweltfreundlichen Quellen – in erster Linie Wind. Texas sei heute schon der US-Staat mit der höchsten Produktion von Windenergie, und Solar werde stark ausgebaut. „Genau das entspricht unserem nachhaltigen Ansatz“, sagt der studierte Finanzexperte Thillainathan. Man wolle möglichst klimaneutral agieren, bei höchster Energieeffizienz. Im 6000 Einwohner-Städtchen Rockdale könnten mittelfristig rund 200 Jobs entstehen.

Einen dreistelligen Millionenbetrag steckt Northern Data in die erste Baustufe des Zentrums. Allein stemmen könnte dies das noch kleine Unternehmen nicht. Es profitiert vom massiven Interesse großer Konzerne. In bis zu zehn Jahre laufenden Verträgen, offenbar unter anderem mit zwei japanischen Internet-Konzernen, ist festgeschrieben, dass die den Bau des HPC-Zentrums finanzieren. Gerade ist der erste US-Konzern dazu gekommen. Dafür erhalten sie Vorzugskonditionen für die Miete der Rechner. Insgesamt hat Northern Data, so der Thillainathan, fast die Hälfte der geplanten Rechnerleistung verkauft.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020