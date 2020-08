Sven Koryciorz neu im Vorstand

Die Aufsichtsräte der Mannheimer Inter-Versicherungsgruppe haben Sven Koryciorz (Bild) zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. Ab 1. September verantwortet Koryciorz, Jahrgang 1974, unter anderem die Bereiche Mathematik, Rechnungswesen sowie Controlling und Risikomanagement. Der Manager folgt auf Matthias Kreibich, der den Inter-Vorstand zum 30. Juni verlassen hatte.

Koryciorz hat an der Universität Mannheim Betriebswirtschaftslehre studiert und dort auch promoviert. Nach einer kurzen Zeit beim Walldorfer Softwarekonzern SAP machte er Karriere in der Versicherungswirtschaft. Bei der Karlsruher Lebensversicherung – die mittlerweile mit der Württembergischen Lebensversicherung verschmolzen ist – war Koryciorz zehn Jahre lang Mitglied des Vorstands. Der Manager ist verheiratet, hat drei Söhne und stammt aus Neustadt an der Weinstraße.

Der Vorstand der Inter besteht neben Koryciorz aus Michael Solf (Sprecher), Michael Schillinger und Roberto Svenda. jung

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020