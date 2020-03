Sylt-Geschäft gefährdet

Mannheim.Die Coronavirus-Krise und die damit verbundene Unsicherheit trifft auch die Fluglinie Rhein-Neckar Air mit Sitz am Mannheimer City-Airport. Wie Geschäftsführer Dirk Eggert auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte, ist vor allem die seit Montag geltende Sperrung der Nordsee-Insel Sylt ein Problem für die kleine Fluglinie.

Alle norddeutschen Küstenländer haben wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihre Inseln in der Nord- und Ostsee für Touristen gesperrt. „Wir fliegen Sylt seit vier Jahren in der Zeit zwischen den Osterferien und den Herbstferien an. Dabei transportieren wir in der Regel etwa 10 000 Passagiere pro Saison“, sagte Eggert. Im vergangenen Jahr lag die Gesamtzahl der Passagiere im Linien- und Charterverkehr der Rhein-Neckar Air bei etwa 52 000.

Kunden können Flüge umbuchen

Allein, dass nun voraussichtlich sämtliche Flüge während der Osterzeit obsolet werden, sei ein Problem. Vor allem aber die Ungewissheit über die Situation in den kommenden Monaten belaste die Airline, die neben Sylt noch Hamburg und Berlin anfliegt. „Wir hoffen, dass möglichst viele Fluggäste ihre Reisen nach Sylt verschieben und zu einem späteren Zeitpunkt fliegen“, sagte Eggert.

Den Kunden habe man daher angeboten, bereits vorgesehene Flüge umzubuchen. Eine Stornierung sei natürlich auch möglich, wie der Geschäftsführer hinzufügte. „Es gibt in der aktuellen Situation keine offizielle Ansage darüber, wie lange die Sperrung überhaupt bestehen bleibt. Daher müssen wir einfach abwarten“, sagte Eggert. Mit Verlusten müsse das Unternehmen rechnen – wie hoch diese jedoch ausfallen werden, stehe in den Sternen. So sei zurzeit etwa noch nicht klar, wie viele Passagiere ihre Flüge tatsächlich stornieren würden. „Klar ist, es geht für uns um kein unerhebliches Geschäft“, stellte Eggert klar.

Rhein-Neckar Air hoffe nun, dass die Nordsee-Insel in den Wochen und Monaten nach Ostern wieder angeflogen werden kann. Grund für die Abriegelung der norddeutschen Inseln ist, dass die Gesundheitssysteme der Inseln nicht auf eine größere Zahl von mit dem Coronavirus infizierten Menschen vorbereitet sind. Die Sperrung für den Tourismus diene damit sowohl dem Schutz der Inselbevölkerung als auch dem Schutz der Gäste, heißt es von den dortigen Behörden.

Die Coronavirus-Krise hat auf Reisende und die Tourismusbranche insgesamt gravierende Auswirkungen. Der Reiseverkehr kommt wenige Wochen vor Beginn der Osterzeit weitgehend zum Erliegen. Mehrere Veranstalter, darunter Branchenprimus Tui, sagten Reisen ab, einige Fluggesellschaften stellen vorerst den Betrieb ein. Bund und Länder beschlossen am Montag, dass Übernachtungsangebote in Deutschland nur noch zu „notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken“ genutzt werden sollen.

Tui will Staatshilfe beantragen

Der weltgrößte Touristikkonzern Tui sagte bis auf Weiteres Pauschalreisen, Kreuzfahrten und den Hotelbetrieb ab. Tui Deutschland setzte das Reiseprogramm bis einschließlich 27. März aus. „Im Moment befinden wir uns alle in einer nie da gewesenen Ausnahmesituation. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, alle Urlauber wieder zuverlässig nach Hause zu bringen“, sagte Marek Andryszak, Vorsitzender der Deutschland-Geschäftsführung von Tui.

Kunden, die bereits Reisen etwa für die Sommermonate gebucht haben, müssen sich vorerst gedulden – eine kostenfreie Stornierung sei derzeit nicht möglich, sagte ein Tui-Sprecher. Man gehe aber davon aus, den Betrieb in einigen Wochen wieder starten zu können.

Der Konzern will außerdem einen Sparkurs wegen der wirtschaftlichen Schäden durch die Ausbreitung des Covid-19-Erregers einschlagen und Staatshilfen als Überbrückung beantragen. Die FTI Group sagte alle Reisen bis Ende März ab und beantragte Staatsgarantien, Studiosus streicht alle Termine bis Ende März.

Die Lufthansa, die am größten deutschen Airport in Frankfurt für mehr als zwei Drittel aller Flugbewegungen steht, streicht ihr Angebot weiter zusammen. Demnach soll nur noch jeder zehnte geplante Fernflug stattfinden und ungefähr jede fünfte Nah- und Mittelstreckenverbindung. Auch Condor streicht sein Angebot in wichtige Ferienziele wie die USA, Karibik und Türkei zusammen. Das Unternehmen schickt Flugzeuge in die Zielgebiete, um Urlauber zurückzuholen. „In die Türkei fliegen wir leer hin, um die Menschen nach Hause zu holen“, so eine Sprecherin. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020