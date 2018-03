Talanx-Gewinn bricht ein

Anzeige

Hannover.Der Gewinn des Versicherungskonzerns Talanx hat massiv unter dem Hurrikan-Jahr 2017 gelitten. Angesichts der immensen Katastrophenschäden schrumpfte der Überschuss um mehr als ein Viertel auf 672 Millionen Euro, wie der MDax-Konzern mit Marken wie HDI und Neue Leben gestern mitteilte.

2017 hatten vor allem Schäden durch die Wirbelstürme „Harvey“, „Irma“ und „Maria“ in den USA und der Karibik die weltweite Versicherungsbranche hart getroffen. Insgesamt summierten sich die Schäden laut Vorstandschef Herbert Haas auf 134 Milliarden US-Dollar (109 Milliarden Euro).

Das war so viel wie noch nie in der Geschichte der Branche. Bei Talanx musste vor allem die Rückversicherungstochter Hannover Rück für die Begleichung der Schäden tief in die Tasche greifen. Talanx gehört gut die Hälfte des weltweit drittgrößten Rückversicherers.