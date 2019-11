Tarifbeschäftigte profitieren häufig

Wiesbaden.Viele Arbeitnehmer in Deutschland haben es längst eingeplant: das jährliche Weihnachtsgeld. Insbesondere Tarifbeschäftigte können sich auf das Extra zum Jahresende verlassen, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Knapp neun von zehn Beschäftigten (86,9 Prozent) erhalten hier in diesem Jahr eine Sonderzahlung. Im Schnitt sind es 2632 Euro brutto – 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr. 2018 hatte es ein Plus von 2,3 Prozent gegeben.

Zwischen einzelnen Branchen sowie zwischen Ost und West gibt es allerdings teils deutliche Unterschiede. In Westdeutschland bekommen Tarifbeschäftigte im Schnitt ein Zusatzplus von 2644 Euro, im Osten sind es 2547. dpa

