Tarkett gibt Frankenthal auf

Frankenthal.Der traditionsreiche Bodenbelaghersteller Tarkett kehrt seinem früheren Stammsitz Frankenthal endgültig den Rücken. „Wir werden im Februar 2020 nach Ludwigshafen umziehen“, bestätigte Tilo Höbel, der für die Tarkett-Vertriebseinheit Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig ist, gestern auf Anfrage. Auch der Sitz der Deutschen Holding wandere in die Chemiestadt.

Früher über 2000 Mitarbeiter

Man ziehe dort in ein geplantes Bürohaus am Rheinufer, das aufgrund seiner Bauweise und Energieeffizienz landesweit einzigartig sei, erklärte Tarkett-Personalchef Heiner Bergner. Das sei passender zur eigenen internationalen Ausrichtung, die viel Wert auf Nachhaltigkeit und Innovationen lege, sagte Höbel. „Wir können uns in dem neuen Gebäude einfach besser nach außen präsentieren.“ Für Ludwigshafen spreche außerdem die bessere Verkehrsanbindung.

Tarkett ist ein weltweit präsenter Hersteller von Fußböden und Sportbelägen – eine der Wurzeln liegt in Frankenthal, wo der zunächst erfolgreiche und später umstrittene Fritz Ries 1946 die Pegulan AG gegründete hatte. Nach und nach baute er das Unternehmen zum zweitgrößten Hersteller von Wand- und Bodenbelägen in Deutschland aus, zeitweise waren in Frankenthal mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigt. Nachdem Pegulan in den 1970er Jahren allerdings in eine existenzbedrohende Krise geriet, nahm sich Ries das Leben.

Das Unternehmen wurde anschließend von dem britischen Tabakkonzern BAT übernommen, der Pegulan seinerseits 1988 an die schwedische Stora weiterverkaufte. Diese vereinigte die Frankenthaler mit der eigenen Tochter Tarkett und veräußerte beide 1994 an eine internationale Investorengruppe, die das Unternehmen vorübergehend an die deutsche Börse brachte. 1997 kam dann schließlich die Fusion mit der französischen, deutlich größeren Sommer Allibert zur Tarkett Sommer AG, der Sitz blieb aber zunächst in Frankenthal. Erst 2001 zog das Management nach Paris, seit 2013 ist Tarkett auch dort börsennotiert.

Frankenthal blieb nur noch der Sitz der deutschen Tarkett Holding GmbH, zu der heute noch rund 440 Mitarbeiter zählen. Die größte Einheit bildet dabei das Produktionswerk für elastische Bodenbeläge in Konz mit etwa 270 Beschäftigten. Weitere 170 Mitarbeiter gehören zu der von Höbel verantworteten Vertriebseinheit, gut die Hälfte davon arbeitet von Frankenthal aus. „Selbstverständlich werden alle Mitarbeiter mit uns umziehen, wir wollen die Belegschaft tendenziell eher ausbauen,“ versicherte Bergner.

Das jetzt angekündigte Aus für Frankenthal hatte bereits mehrere Vorzeichen. 2001 ging die Folien-Produktion an den Konkurrenten Renolit, kurze Zeit später wurde das Lager geschlossen. Tarkett behielt nur noch das Verwaltungsgebäude auf dem Werksgelände, das 2006 aber ebenfalls an Renolit verkauft wurde. Seither ist Tarkett nur noch Mieter. „Die Räume sind alt und müssten ohnehin renoviert werden,“ sagte Bergner. Aber im laufenden Betrieb sei das schwierig, auch deshalb habe man sich letztlich für den Umzug entschieden.

Dabei sei von Anfang an klar gewesen, innerhalb der Rhein-Neckar-Region zu bleiben, versicherte Höbel. „Es hätte keinen Sinn gemacht, irgendwo etwas ganz Neues aufzubauen.“ Doch trotz der räumlichen Nähe zwischen Frankenthal und Ludwigshafen sei der Umzug für manche ein großer Schritt: „Teilweise sind die Mitarbeiter schon 40 Jahre im Unternehmen, da steht wegen der Firmentradition natürlich eine emotionale Veränderung an,“ sagte er. „In Frankenthal sprechen viele auch heute noch von der Pegulan, wenn es um Tarkett geht.“ Denen verspricht Höbel: „Wir behalten hier für immer unsere Wurzeln.“

