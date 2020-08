Tarkett zieht ans Rheinufer

Ludwigshafen.Der Bodenbelagshersteller Tarkett hat seine deutsche Niederlassung von Frankenthal nach Ludwigshafen verlegt. Die Büros der rund 90 Mitarbeiter wurden in den beiden obersten Etagen des BOB-Bürokomplexes an der Rheinallee bezogen. Eine Dachterrasse mit Rheinblick sowie Meetingräume ermöglichen eine vielfältige und ansprechende Nutzung für Konferenzen und Events, so das Unternehmen. Weiterer Hauptmieter in dem sechsgeschossigen Gebäude ist die Pronova Krankenkasse. Bei dem Bürokomplex wurde viel Wert auf Energieeffizienz gesetzt. Genutzt wird unter anderem Geothermie aus einer Tiefe von bis zu 100 Metern.

