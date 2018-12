Taubert neuer Chef bei Verivox

Heidelberg.Wechsel an der Spitze des Heidelberger Online-Vergleichsportals Verivox: Wie das Unternehmen gestern mitteilte, übernimmt Joern Taubert (Bild) zum 7. Januar 2019 den Vorstandsvorsitz. Der 52-Jährige kommt vom amerikanischen Technologieunternehmen Sonos, wo er zuletzt die Geschäfte in den USA und Mexiko leitete. Der bisherige Verivox-Chef Chris Öhlund wechselt der Mitteilung zufolge auf eigenen Wunsch in den Beirat des Tochterunternehmens von ProSiebenSat1. fas (BILD: verivox)

