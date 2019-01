TDI-Anlage fährt an

Hat eine Kapazität von 300 000 Tonnen: die TDI-Anlage in Ludwigshafen © dpa

Ludwigshafen.Wegen der Wasserknappheit im Rhein hatte die BASF ihre milliardenschwere TDI-Anlage in Ludwigshafen stoppen müssen. Nun soll sie wieder anlaufen: „Wir haben unsere Lagerbestände wieder ausreichend mit Rohstoffen wie Toluol aufstocken können“, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung. „Wir starten jetzt schrittweise den Produktionsprozess von TDI und seiner Vorprodukte im Werk Ludwigshafen, wie es für solch eine integrierte Anlage üblich ist.“ Die Produktion solle in den nächsten zwei bis drei Wochen beginnen, sobald die Vorprodukte entsprechend aufgefüllt seien.

Die TDI-Fabrik – die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Chemiekonzerns – besteht aus mehr als zehn Einzelanlagen. In ihr wird Toluoldiisocyanat (TDI) hergestellt, ein Ausgangsprodukt für Kunststoff. Mit einer Jahreskapazität von 300 000 Tonnen ist die TDI-Anlage am Ludwigshafener BASF-Werk eine der größten der Welt. mica

