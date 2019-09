Teamviewer mit holprigem Börsenstart

Vorstandschef Oliver Steil läutet zur Erstnotierung mit der Glocke. © dpa

Frankfurt.An eine solche Party auf dem altehrwürdigen Frankfurter Börsenparkett können sich selbst seit Jahrzehnten aktive Händler nicht erinnern. „Endlich mal was los hier“, sagt Oliver Roth, Chef-Händler beim Bankhaus Oddo Seydler kurz vor neun Uhr. 300 Beschäftigte des Göppinger Softwareunternehmens Teamviewer in weißen Poloshirts haben das Parkett „geflutet“. Zwischen den Händlerschranken ist kaum ein Durchkommen. Als Vorstandschef Oliver Steil, Finanzchef Stefan Gaiser, Jörg Rockenhäuser vom Großaktionär Permira und Hauke Stars aus dem Vorstand der Deutschen Börse das Podium betreten, brandet lautstarker Jubel auf.

Rasante Erfolgsgeschichte

Monatelang hat sich die 2005 gegründete Software-Schmiede aus der schwäbischen Provinz, die mit ihrer Software für die Fernwartung von Computern und für Videokonferenzen eine rasante Erfolgsgeschichte geschrieben hat und schreibt, auf diesen „Meilenstein“ vorbereitet, wie Steil sagt. „Und das als Team. Ohne euch wären wir nicht hier“, ruft er in den Börsensaal. Wieder Begeisterung und Jubelstürme der rund 300 Beschäftigten (rund 40 Prozent der gesamten Belegschaft), die am morgen um vier Uhr mit fünf Bussen in Göppingen und Stuttgart losgefahren waren. Selbst aus Niederlassungen von Teamviewer in Armenien, den USA, Australien und China sind etliche gekommen, um den Börsengang zu feiern.

Um 9.15 Uhr ist es soweit. „Erster Kurs 26,25 Euro“, ruft Serhat Gündogan von der Baader Bank in den Saal. Sofort wird es noch lauter. Während Steil die schwere Börsen-Glocke schwingt, tun es ihm die 300 Teamviewer gleich – mit kleinen Glocken, die jeder zückt und kräftig bewegt. Dazu haben sie ein kleines Tänzchen einstudiert. Die Begeisterung will fast kein Ende nehmen. Da stört auch nicht, dass der erste Preis nur exakt dem Emissionspreis der Aktie entspricht und nicht nach oben zeigt. Minuten später rutscht er sogar unter den Emissionspreis – nur noch 25,20 Euro.

Der Eigner von Teamviewer, der Finanzinvestor Permira, konnte für die 84 Millionen Aktien 2,21 Milliarden Euro einstreichen. Damit hat sich die Investition für Permira mehr als gelohnt. Permira hatte Teamviewer 2014 für 870 Millionen Euro gekauft. Nun konnte der Investor mit dem Teilverkauf seiner Aktien Kasse machen – und bleibt mit gut 60 Prozent als Großaktionär engagiert.

