Technik aus Mannheim und Wörth

Die Branche beschäftigt sich verstärkt mit selbstfahrenden Lastwagen. Daimler hat schon vor vier Jahren auf der IAA Nutzfahrzeuge den „Future Truck 2025“ vorgestellt, nun feiert der neue „Actros“ Weltpremiere. Die Motoren kommen aus dem Mannheimer Werk, zusammengebaut wird der „Actros“ im pfälzischen Wörth. Er soll der erste seriengefertigte Lkw sein, der teilautomatisiert auf den Straßen unterwegs ist. Die Spurführung zum Beispiel soll im Bedarfsfall mit korrigierenden Lenkbewegungen eingreifen. Teil der Technik ist auch ein Abbiege-Assistent.

Andreas Moch, Standortchef des Mercedes-Benz-Werks in Mannheim mit rund 5000 Mitarbeitern, berichtet von „sehr gut gefüllten Auftragsbüchern“. Die Produktion liege deutlich über Vorjahresniveau. Um die Entwicklung von vernetzten und elektrisch fahrenden Lkw voranzutreiben, vergrößert Daimler derzeit das Forschungszentrum in Wörth für 50 Millionen Euro.

Bei der Daimler Bustochter Evobus in Mannheim, hier arbeiten rund 3500 Menschen, wird in diesen Wochen die Serienproduktion des elektrisch betriebenen Stadtbusses „Citaro“ vorbereitet, der ebenfalls auf der IAA Nutzfahrzeuge gezeigt wird. Die Fertigung soll nach Angaben des Standortverantwortlichen Martin Walz noch in diesem Jahr beginnen. „50 Bestellungen von Kunden liegen vor“, sagt Walz.

Mit dem Fahrzeug will sich Evobus verstärkt an Ausschreibungen von Kommunen beteiligen. Sie sind die größten Abnehmer von Stadtbussen. Die ersten Modelle erhält Ende 2018 die Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft (RNV). Die Serienproduktion soll parallel zur Fertigung von konventionellen Dieselfahrzeugen laufen. jung

