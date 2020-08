Teroson muss leiden

Henkel-Chef Carsten Knobel verbreitet trotz der Krise Zuversicht. © dpa

Düsseldorf/Heidelberg.Gute Geschäfte mit Wasch- und Reinigungsmitteln wie Persil oder Bref, aber Umsatzeinbrüche im wichtigen Geschäft mit Industrieklebstoffen: Die Corona-Krise hinterlässt auch in der Bilanz des Konsumgüterkonzerns Henkel deutliche Spuren. Unter dem Strich sanken die Erlöse des Markenartiklers im ersten Halbjahr um sechs Prozent auf 9,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Das Nettoergebnis verringerte sich sogar um 28,7 Prozent auf 776 Millionen Euro.

Dennoch zeigte sich Konzernchef Carsten Knobel insgesamt zufrieden damit, wie das Familienunternehmen die Krise bis jetzt bewältigt hat. Henkel habe „in einem außergewöhnlich herausfordernden Umfeld eine insgesamt robuste Geschäftsentwicklung verzeichnet“, betonte der Manager bei der Präsentation der Halbjahreszahlen in Düsseldorf.

Stellenabbau ausgeschlossen

Die größte Sparte des Konzerns, das Klebstoffgeschäft, litt allerdings stark unter dem Rückgang der Industrie- und Automobilproduktion infolge der Krise. Hier sank der Umsatz im ersten Halbjahr um 12,2 Prozent. Im zweiten Quartal lag das Minus sogar bei fast 20 Prozent. Der Gewinn brach sogar noch stärker ein. Wichtiges Standbein der Sparte ist der Heidelberger Teroson-Werk mit rund 650 Beschäftigten.

Ein Henkel-Sprecher sagte auf Anfrage, dass Geschäftsentwicklungen einzelner Standorte im Detail nicht kommuniziert würden. „Für Henkel insgesamt gilt: Bislang gibt es bei uns keine Kurzarbeit – das heißt auch nicht in Heidelberg – und wir sehen auch derzeit keine Notwendigkeit, wegen Corona einen Stellenabbau ins Auge zu fassen.“ Der Konzern sei sehr kostenbewusst und werde seine Strukturen, Investitionen und Budgets den Entwicklungen in seinen Märkten anpassen.

Auch das Kosmetikgeschäft von Henkel litt unter der Pandemie – nicht zuletzt wegen der zeitweisen Schließung vieler Friseursalons. Deutlich besser lief es dagegen bei den Wasch- und Reinigungsmitteln. Hier stiegen die Umsätze zwischen Januar und Juni um fast vier Prozent. Die Marken Pril, Bref, Somat und Persil erreichten sogar zweistellige Wachstumsraten. Der Bereich habe von einer pandemiebedingten höheren Nachfrage nach Reinigungsmitteln profitiert, hieß es. dpa/mica

