Testfarm mit mobiler Station

Der Landmaschinenhersteller John Deere hat seit einiger Zeit auf seiner Testfarm in der Nähe von Kaiserslautern eine mobile 5G-Netz-Station im Einsatz. Auf dem Areal experimentiert das Unternehmen zum Thema autonomes Fahren in der Landwirtschaft – „und dafür brauchen wir natürlich ein stabiles Netz“, erklärt ein Sprecher von John Deere in Mannheim. Perspektivisch habe man die Idee, solche mobilen Stationen auch an Landwirte zu verkaufen, die auf ihren Feldern einen selbstfahrenden Traktor einsetzen wollen.

Dafür brauche es ein verlässliches, leistungsstarkes öffentliches Mobilfunknetz – doch das stehe gerade im ländlichen Raum bisher häufig nicht zur Verfügung. Über mobile Stationen könnten Landwirte unterdessen ihr eigenes 5G-Netz über ihren Feldern aufspannen. tat

