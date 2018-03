Teuerste Modelle schneiden am besten ab

Anzeige

Berlin.Ob vorne am Lenker oder hinter dem Sattel: Fahrradsitze für Kinder sollen die Kleinen sicher durch den Straßenverkehr bringen. Doch nicht alle können das, wie ein aktueller Vergleich der Stiftung Warentest zeigt. Von 17 getesteten Modellen schneiden vier mit „mangelhaft“ ab. Neun Modelle bekommen die Note „gut“, wie die Zeitschrift „test“ (Ausgabe 3/2018) berichtet.

Gurte lösen sich zu leicht

Testsieger ist demnach der „Thule Yepp Nexxt Mini“ (Note 2,1) für 99 Euro, knapp vor dem „Hamax Observer“ – beides Modelle für die Montage am Lenker. Es sind zugleich die teuersten Sitze in dieser Kategorie. Das günstigste Produkt für 45 Euro erhält die Note „ausreichend“. Auch in der Variante für die Montage hinter dem Fahrer bekommt der günstigste Sitz für 30 Euro ein „ausreichend“. Mit dem „Hamax Caress C2“ für 150 Euro und dem „Thule Yepp Maxi Seatpost“ für 119 Euro schneiden auch hier die teuersten Modelle am besten ab (beide Note 2,2). Zwei Sitze für die Montage hinter dem Fahrer fallen bei den Testern durch, weil sich die Anschnallgurte zu leicht lösen lassen. „Ein unnötiges Sicherheitsrisiko“, urteilen die Experten. Der Hersteller erklärt auf Anfrage von Stiftung Warentest jedoch, die Sitze entsprächen der Norm. Zu leicht zu öffnende Verschlüsse seien außerdem kein Grund, die Sitze umzutauschen, zitiert die Zeitschrift den Hersteller. Die Experten empfehlen in diesen Fällen, regelmäßig zu prüfen, ob der Gurt geschlossen ist, und auch mit dem Kind darüber zu sprechen, warum ein geschlossener Gurt wichtig ist.

Ein dritter Sitz, ebenfalls für die Montage hinter dem Sattel, fällt in dem Test aufgrund von Schadstoffen in Sitzschale und Polsterung durch. Bei einem „mangelhaften“ Modell für den Lenker brach im Dauertest die Fußstütze.