Teure Reserve ungenutzt

Berlin.Die deutschen Kohlekraftwerke in der sogenannten Sicherheitsreserve mussten noch nie aktiviert werden – kosten die Stromkunden aber viel Geld. Die Betreiber der Reserve-Kraftwerke bekommen in den Jahren 2017 und 2018 voraussichtlich 234 Millionen Euro, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag hervorgeht. Dort heißt es: „Die in Sicherheitsbereitschaft befindlichen Kohlekraftwerke wurden noch nicht angefordert.“ Die Grünen fordern deshalb die Abschaffung der umstrittenen Regelung.

Innerhalb von Tagen einsatzbereit

Die Übertragungsnetzbetreiber hätten für 2017 Abschläge von 85 Millionen Euro angesetzt, für 2018 seien es 149 Millionen Euro, schreibt das Bundeswirtschaftsministerium in seiner Antwort. Als Beitrag für den Klimaschutz sind das Kohlekraftwerk Buschhaus sowie zwei Blöcke des Kraftwerks Frimmersdorf in sogenannter Sicherheitsbereitschaft und damit vorläufig stillgelegt. Weitere werden folgen.

Im Extremfall müssen sie innerhalb von zehn Tagen wieder einsatzbereit sein – sie sind also nicht als Absicherung für kurzfristige Schwankungen bei der Produktion von Ökostrom aus Wind und Sonne gedacht. Die Kraftwerksbetreiber bekommen dafür Geld von den Übertragungsnetzbetreibern, das letztlich die Stromkunden über Netzentgelte bezahlen.