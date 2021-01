Teures Rohöl treibt den Spritpreis

Mannheim.Tanken war letztes Jahr in Deutschland so günstig wie lange nicht mehr. Laut Angaben des ADAC kostete ein Liter Super E10 im Schnitt 1,255 Euro, Diesel durchschnittlich nur 1,111 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Preise aber stark angezogen. Der ADAC veröffentlichte Mitte letzter Woche einen bundesweiten Durchschnittspreis von 1,354 Euro für E10 und 1,237 Euro für Diesel. Ein Grund für den Kostenanstieg ist die seit Januar geltenden CO2-Bepreisung.

Auch CO2-Steuer wirkt sich aus

Für jede Tonne CO2, die beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl oder Erdgas entsteht, müssen die verkaufenden Unternehmen derzeit 25 Euro zahlen. Kosten, die sie an die Verbraucher weitergeben. „Um den Jahreswechsel hat man den Preissprung wegen der CO2-Bepreisung stark gespürt“, so eine Sprecherin des ADAC Nordbaden. Inzwischen sei aber auch der Rohölpreis wieder so hoch wie zu Beginn des Jahres 2020. Anschließend brach er aufgrund der Corona-Pandemie ein. „Damals hatten wir eine viel höhere Nachfrage nach Kraftstoffen, weil nicht so viele Menschen im Homeoffice waren und man reisen konnte. Heute ist die Nachfrage niedriger, das drückt den Preis“, erläutert die Sprecherin.

Eine Sprecherin am ADAC-Hauptsitz in München bestätigte, dass die Kombination aus CO2-Bepreisung und gestiegenem Rohölpreis das Tanken derzeit so teuer mache. tbö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.01.2021