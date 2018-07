Thyssenkrupp-Betriebsratschef warnt vor Konzernzerschlagung

Anzeige

Essen (dpa) - Der voraussichtliche Abgang von Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger alarmiert die Arbeitnehmer. Konzernbetriebsratschef Wilhelm Segerath warnte vor einer Zerschlagung und einem Ausverkauf des Industriekonzerns.

Er sehe die Gefahr, dass der Rest des Mischkonzerns von Finanzinvestoren zerschlagen werde, sagte Segerath der Deutschen Presse-Agentur. Der IG-Metall-Vertreter gehört dem Aufsichtsrat von Thyssenkrupp an, der an diesem Freitag über die Bitte Hiesingers über Auflösung seines Mandats als Vorstandschef entscheiden will.

Die IG Metall bedauerte den angekündigten Rücktritt von Hiesinger. «Auch wenn wir in der Sache oft unterschiedlicher Meinung waren - Herr Hiesinger ist ein integrer Mensch», sagte Detlef Wetzel, früherer IG-Metall-Chef und stellvertretender Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp Steel, der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (Freitag). Er bedauere, dass Hiesinger den Konzern verlassen wolle.