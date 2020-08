Tierbesitzer kaufen häufiger online – Zooplus macht Gewinn

München.Dank gut laufender Geschäfte in der Corona-Krise hat der Onlinehändler für Haustierbedarf Zooplus im ersten Halbjahr auch unter dem Strich einen Gewinn erwirtschaftet. Der Überschuss bezifferte sich auf 7,8 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen mitteilte. Im Vorjahr hatte noch ein Verlust von 7,1 Millionen Euro zu Buche gestanden. Zooplus profitierte in der Pandemie von einer starken Nachfrage etwa nach Futter und Streu, da viele Menschen den Gang in Geschäfte mieden. Während der Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf 862 Millionen Euro stieg, legte das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sogar auf 29,4 Millionen Euro zu, nach 4,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr. dpa (BILD: dpa)

