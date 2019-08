Mannheim.

55 Kilogramm Lebensmittel werden jedes Jahr pro Kopf in Deutschland weggeworfen. Weltweit sind es geschätzte 1,3 Milliarden Tonnen, das ist ein Drittel der Lebensmittel, die in der Landwirtschaft, in Großküchen und Restaurants, in Supermärkten und in Privathaushalten verloren gehen. Eine Verschwendung auch von Ressourcen wie Wasser, Energie und Boden, die bei der Herstellung eingesetzt

...