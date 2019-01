Touristen konkurrieren mit Mietern

Mannheim.Vor allem Groß- und Universitätsstädte gehen immer öfter gegen die Vermietung nicht genehmigter Ferienwohnungen über sogenannte Homesharing-Plattformen wie Airbnb vor. Die Stadträte drängen auf entsprechende Zweckentfremdungsverbote. Ihr Verdacht: Weil Ferienwohnungen lukrativer sind, fehlen sie auf dem regulären Wohnungsmarkt. Stimmt das?

Was verbirgt sich hinter den Homesharing-Plattformen?

„Homesharing-Plattformen“ (übersetzt: das Zuhause teilen) dienen der Buchung und Vermietung von Unterkünften über das Internet. Das Besondere ist, dass sie hauptsächlich von privaten Anbietern genutzt werden, die ihr eigenes Zuhause tageweise zum Beispiel an Touristen vermieten. Die mit Abstand größte und bekannteste Homesharing-Plattform ist Airbnb. Der US-Konzern kassiert bei jeder Vermietung Vermittlungskosten, geht aber keine rechtlichen Verpflichtungen ein.

Welche Rolle spielt Airbnb in der Region?

Das Angebot wächst, bleibt aber noch deutlich hinter den Großstädten zurück. Die Ferienimmobilienmarkt-Analyseplattform AirDNA weist etwa für Heidelberg 535 aktive Airbnb-Angebote aus, in zwei Dritteln der Fälle werden komplette Wohnungen vermietet, ansonsten einzelne Zimmer. Der Preis für eine Übernachtung liegt im Durchschnitt bei 76 Euro. In Mannheim sind es 355 Angebote bei einem Durchschnittspreis von 53 Euro pro Nacht. Zum Vergleich: In Köln gibt es über 4000 aktive Angebote.

Worauf zielt die Kritik an Anbietern wie Airbnb?

Es besteht die Gefahr, dass durch Vermietungsmodelle wie das von Airbnb angestammte Mieter aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Schließlich lassen sich für Ferienwohnungen höhere Mieten erzielen. Legt man den von AirDNA ermittelten Durchschnittswert zugrunde, lassen sich zum Beispiel in Heidelberg für eine Unterkunft monatlich locker deutlich über 2000 Euro erzielen. Ziehen Vermieter Touristen Dauermietern vor, wird regulärer Wohnraum knapper, was vor allem in den für Reisende attraktiven Innenstädten die Mieten steigen lassen kann.

Welche Auswirkungen gibt es tatsächlich?

Eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums vom September 2018 sieht aktuell noch keine nennenswerten Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. Komplette Wohnungen, die mehr als 182 Tage im Jahr über Airbnb vermietet würden, machten lediglich 0,04 Prozent des deutschen Wohnungsmarktes aus, heißt es. In den Großstädten liege die Quote allerdings höher.

Was sagt Airbnb zu den Vorwürfen?

Eine Airbnb-Sprecherin weist die Vorwürfe mit Blick auf die Studie des Wirtschaftsministeriums zurück. Die meisten Gastgeber seien sogenannte „Homesharer“, die ihr eigenes Zuhause (unter)vermieteten. Betroffenen Kommunen bietet sie Gespräche an: „Wir stehen jederzeit für einen Austausch bereit, um zeitgemäße Rahmenbedingungen, von denen Städte und die Bürgerinnen und Bürger profitieren, zu entwickeln.”

Wie reagiert die Politik auf die Entwicklung?

Die betroffenen Städte versuchen, vor allem die illegale Vermietung von Ferienwohnungen einzudämmen, und erlassen sogenannte Zweckentfremdungsverbote. Kern davon ist eine Genehmigungspflicht, wenn Wohnräume zum Beispiel in gewerbliche Ferienwohnungen umgewandelt werden sollen. Verstöße können durch Bußgelder sanktioniert werden. Die Kommunen regeln das durch den Erlass entsprechender Satzungen. Ein Zweckentfremdungsverbot gibt es vor allem in Groß- sowie in Universitätsstädten.

Was unternehmen die Städte in der Region?

In Heidelberg gibt es auf Druck des Gemeinderates seit etwa zwei Jahren ein Zweckentfremdungsverbot, die Geldstrafe beträgt bis zu 50 000 Euro. Im vergangenen Jahr sei die Verwaltung knapp 90 Verdachtsfällen nachgegangen, die teilweise auf Hinweise von Bürgern zurückgingen, erklärt ein Stadt-Sprecher. In der Regel genossen die Ferienwohnungen aber Bestandsschutz, da sie schon vor Inkrafttreten der neuen Regeln umgewandelt wurden. Bislang sei noch keine Geldstrafe verhängt worden.

Bringt das Verbot dann überhaupt etwas?

Den größten Effekt des Verbots sieht der Sprecher der Stadt Heidelberg in der Abschreckung. So seien die Anträge auf Genehmigung von Zweckentfremdungen deutlich von 55 Fällen im Jahr 2017 auf 10 im Jahr 2018 zurückgegangen. Zudem seien im Rahmen von Beratungsgesprächen die Wohnungsinhaber in einem Drittel aller Fälle davon überzeugt worden, den Wohnraum weiter bestimmungsgemäß zu nutzen.

In Mannheim gibt es dagegen kein Zweckentfremdungsverbot, da das Airbnb-Angebot nach Auffassung der Verwaltung derzeit noch vergleichsweise gering ist. Auch die Zahl an Übernachtungen in Hotels und Pensionen sei trotz der Konkurrenz durch die Vermittlungsplattform weiter gestiegen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019