Touristen zieht es ans östliche Mittelmeer

Berlin.Unter dem Eindruck steigender Buchungszahlen beginnt heute die weltgrößte Reisemesse ITB in Berlin. Besonders stark vertreten sind in diesem Jahr Aussteller aus den arabischen und asiatischen Ländern. Die 52. Internationale Tourismus-Börse (7. bis 11. März) stellt zudem das Segment Luxusreisen besonders heraus, wie Messechef Christian Göke gestern ankündigte. Ein großes Thema auf der Messe und dem begleitenden Kongress ist der überbordende Tourismus an beliebten Orten.

Erstmals ist mit Mecklenburg-Vorpommern ein deutsches Bundesland offizielles Partnerland der ITB. Auf der Messe werden rund 10 000 Tourismus-Unternehmen aus 186 Ländern und Regionen vertreten sein. Gut 80 Prozent der Aussteller kommen aus dem Ausland. Im vergangenen Jahr kamen knapp 170 000 Besucher, davon 109 000 aus der Branche.

Mecklenburg-Vorpommern will sich mit einer Mischung aus Natur, Kultur, Ruhe und Erholung präsentieren. Genau dies wünschten sich viele Menschen, um aus dem Alltagsstress zu kommen, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig vor der offiziellen Eröffnung. Das Land wolle mit 2000 Kilometern Ostseeküste und 2000 Binnenseen werben. Die Branche ist für 2018 positiv gestimmt. Die Zahl der Reisenden werde um 4,5 Prozent zulegen, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft, Michael Frenzel. Die Branche rechne damit, dass sich die Deutschen 2018 mehr Reisetage leisten.