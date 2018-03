Toys R Us schließt alle 735 Filialen in den USA

Anzeige

Wayne.Nach einem gescheiterten Rettungsversuch steht der Spielwarenhändler Toys R Us in den Vereinigten Staaten nach mehr als 70 Jahren vor dem Aus. Das Unternehmen aus dem US-Bundesstaat New Jersey kündigte an, in den kommenden Monaten alle 735 Filialen in den USA schließen oder verkaufen zu wollen. Rund 30 000 Arbeitsplätze sind Medienberichten zufolge davon betroffen.

Der Vorstandsvorsitzende Dave Brandon sprach von einem „traurigen Tag“ für das Unternehmen und Millionen von Kindern und Familien. „Ich bin sehr enttäuscht mit diesem Resultat, aber wir haben nicht mehr den finanziellen Rückhalt, um das US-Geschäft des Unternehmens fortzuführen“, sagte Brandon.

Der 1948 gegründete Spielwarenriese mit Sitz in Wayne ist in Milliardenhöhe verschuldet und bemüht sich schon länger erfolglos um einen Käufer. Im September 2017, kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, hatte Toys R Us in den USA bereits Gläubigerschutz beantragt und die Schließung von 180 Filialen angekündigt. Das Unternehmen teilte außerdem mit, die Tochterfirma in Großbritannien abwickeln zu wollen. Der Betrieb der etwa 100 Filialen in dem Land soll in den kommenden Wochen heruntergefahren werden.