Traditionsstandort erneut vor Verkauf

Frankenthal.Wieder Fragenzeichen über dem traditionsreichen früheren Siemens-Standort Frankenthal. Der schottische Howden-Konzern, zu dem das Werk mit seinen rund 500 Mitarbeitern erst seit Oktober 2017 gehört, steht aktuell offenbar selbst zum Verkauf. Der Mutterkonzern Colfax, ein 1995 gegründeter amerikanischer Maschinenbauer, plant demnach eine Trennung von Howden. „Das ist auch mein Kenntnisstand“, bestätigte Günter Hoetzl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal. „Der Verkaufsprozess läuft bereits und der Standort Frankenthal ist davon betroffen.“ In dem pfälzischen Werk werden Dampfturbinen und Verdichter produziert, die in der Industrie zum Einsatz kommen. Die Geräte können einen hohen Luftdruck aufbauen, der für den Betrieb verschiedener Maschinen und Anlagen wichtig ist.

Die 1854 gegründete Howden aus Renfrew bei Glasgow war erst 2012 von Colfax übernommen worden. Mittlerweile wollen sich die Amerikaner aber offenbar stärker auf das profitable Medizintechnik-Geschäft konzentrieren und planen, im Gegenzug den Maschinenbauer Howden, der vor allem im Öl- und Gasgeschäft tätig ist, abzugeben. Amerikanische Medien spekulieren, dass Colfax einen Verkaufspreis von umgerechnet knapp 1,7 Milliarden Euro erzielen könnte. Angeblich ist die US-Investmentbank Goldman Sachs mit dem Prozess beauftragt und soll bereits Unterlagen an potenziell interessierte Industrieunternehmen und Finanzinvestoren versendet haben.

Colfax hatte das Frankenthaler Werk 2017 für knapp 200 Millionen Euro von Siemens übernommen und es in den Howden-Konzern integriert. Die Mitarbeiter des pfälzischen Traditionsbetriebs, der bis 2006 noch unter dem Namen Kühle, Kopp & Kausch (KK&K) geführt wurde und börsennotiert war, hatten damals aufgeatmet. Denn zuvor hatte es so ausgesehen, als würde Siemens eine Zerschlagung des Werkes anstreben. Anfang Oktober 2015 wurde bekannt, dass der Elektrokonzern in Frankenthal rund 200 Stellen abbauen und die Turbinenproduktion nach Tschechien verlagern wolle. Die verbliebene Verdichtersparte sollte für einen Verkauf fit gemacht werden. Dagegen kämpften die Arbeitnehmervertreter erfolgreich: Im Februar 2016 lenkte Siemens schließlich ein.

Marke KK&K wiederbelebt

Die Lage unter Howden-Regie hatte sich zuletzt stabilisiert, Auslastung und Ertrag waren in Frankenthal wieder gewachsen, es kam sogar zu Neueinstellungen. Auch der alte Markenname Kühnle, Kopp & Kausch war wiederbelebt worden. Für die Beschäftigten wurde beim Übergang auf Howden eine dreijährige Beschäftigungssicherung vereinbart.

