Training in der Mittagspause

Mannheim.Gesundheit – ist das nicht Privatsache? Nein, sagt Heike Schönmann (kleines Bild), Arbeitgeber müssten ihren Mitarbeiter dabei helfen, gesund zu bleiben. Nicht nur, weil sie eine Verantwortung gegenüber ihrer Belegschaft hätten, sondern auch, weil die Firma profitiere. Etwa weil ein hoher Krankenstand auch hohe Kosten verursacht. „Und gesunde Mitarbeiter, die sich wohlfühlen, sind motivierter und leistungsfähiger“, so die Personalexpertin.

Angebot für kleinere Firmen

„Die Zahl der Stresserkrankungen nimmt zum Beispiel zu“, sagt Schönmann. Dabei gebe es viele Maßnahmen, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. „Es geht aber nicht nur darum, mal ein Fitnessgerät ins Büro zu stellen, sondern eine Reihe von Prozessen und Instrumenten einzuführen.“ Die Plankstädterin berät Unternehmen in Personalfragen und plädiert dafür, dass auch kleine Betriebe ein effizientes Gesundheitsmanagement installieren. Dabei helfen soll ein Pilotprojekt der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH: Bei einer zweitägigen Schulung können Unternehmen ab November einen Mitarbeiter zum betrieblichen Gesundheits-Guide ausbilden lassen. Personalexpertin Schönmann leitet das Weiterbildungsseminar. Das Angebot richtet sich vorrangig an Mittelständler, die sich anders als Konzerne wie BASF oder SAP keine aufwendigen Programme leisten können.

„Oft zeigt es sich, dass die Betriebe schon einiges anbieten, zum Beispiel eine Laufgruppe.“ Aber das seien eben nur einzelne Maßnahmen – kein Konzept, das möglichst viele Mitarbeiter, ob in der Produktion oder in der Verwaltung, anspricht. Außerdem lasse sich der Begriff Gesundheit nicht nur auf das Fehlen körperlicher Beschwerden reduzieren. Für Schönmann zählt auch das geistige und soziale Wohlbefinden dazu. „Mobbing etwa kann krank machen, es kommt auch auf den Umgang in einem Unternehmen an“, so Schönmann.

Auch die Stressprävention gehöre unbedingt zum Gesundheitsmanagement. Wer Belegschaften weniger stressanfällig machen wolle, so Schönmann, müsse zuerst die Vorgesetzten besser schulen. „Gesunde Führung“ nennt sie das Ziel. In Seminaren lernen Führungskräfte am Anfang, wie sie selbst besser mit Druck umgehen können. „Ein erster Schritt ist herauszufinden, was mir positive Energie gibt und was mir Energie raubt.“ Wer zum Beispiel seine Energiequellen wie Freunde oder Familie kennt, kann sich bewusster einen Ausgleich verschaffen. Auf diese Weise sensibilisierte Führungskräfte hätten dann auch einen besseren Blick für die Stärken und Schwächen ihres Teams.

„Es geht auch darum, jedem einzelnen Mitarbeiter den Sinn seiner Arbeit zu vermitteln.“ Stress lasse sich auch reduzieren, wenn die Arbeitszeit besser auf die Bedürfnisse des Einzelnen abgestimmt ist. „Mit flexiblen Arbeitszeiten kann das Unternehmen einen Rahmen geben“, sagt Schönmann. Das entlaste nicht nur Kollegen mit kleinen Kindern, sondern auch die, die Angehörige pflegen oder ein Ehrenamt ausüben wollen.

Kooperation mit Studios

Unverzichtbarer Teil eines sinnvollen Gesundheitsmanagements ist für Schönmann der Bereich Sport und Bewegung. Unternehmen könnten Betriebssportgruppen, Kooperationen mit Fitnessstudios anbieten oder einen Trainer engagieren, der in der Mittagspause Kurse macht. Ein wirksames Mittel sieht Schönmann auch in Wettbewerben, wer zum Beispiel in einer Woche die meisten Schritte macht. Thema Arbeitsplatz: „Oft lässt sich mit kleinen Mitteln eine große Wirkung erzielen.“ Zum Beispiel, wenn die optimale Sitzhaltung vor dem Computer ermittelt wird oder neue Spezialgeräte in der Produktion die körperliche Arbeit erleichtern.

Fettarmes Kantinenessen, längere Auszeiten, Suchtberatung – Schönmann fallen jede Menge Maßnahmen ein, die Mitarbeiter gesünder machen können. „Der Arbeitgeber darf aber nie belehrend wirken, er kann nur Angebote machen“, betont sie. (Bild: Schönmann)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.08.2018