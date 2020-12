Traktoren blockieren bundesweit Lager von Aldi

Berlin.Corona-Pandemie und Afrikanische Schweinepest: Viele Landwirte leiden seit einiger Zeit unter einem rapiden Verfall der Erzeugerpreise – und sind wütend auf die großen Handelsketten. In mehreren Bundesländern haben Hunderte Landwirte an verschiedenen Orten Zentrallager des Discounters Aldi blockiert. In Niedersachsen gab es unter anderem in Weyhe (Landkreis Diepholz) und Seevetal (Landkreis Harburg, unser Bild) Blockade-Aktionen. Auch im rheinland-pfälzischen Montabaur versammelten sich 13 Landwirte mit ihren Treckern. Einem Sprecher der Bauern-Protestbewegung „Land schafft Verbindung“ zufolge wurden die Aktionen beendet, nachdem Aldi ein Gesprächsangebot gemacht habe. Ein Sprecher des Discounters bekräftigte einen Termin noch in dieser Woche. dpa

