„Transfer von Forschung und Firmen unterstützen“

Heidelberg.Künstliche Intelligenz (KI) ist aus der Zukunft nicht mehr wegzudenken, sagt Sven Körner, Gründer des KI-Start-ups Thingsthinking in Karlsruhe. Datensätze, für deren Auswertung der Mensch unzählige Jahre bräuchte, arbeitet eine KI innerhalb von Sekunden durch. Er spricht auf der Eröffnungsveranstaltung des KI-Lab Kurpfalz in einer Videokonferenz zu mehr als 120 teilnehmenden kleinen und mittleren Unternehmen – alle interessiert daran, KI künftig in ihren Firmen zu integrieren. Seien es Datenabgleiche, Bilderkennung oder optimierte Städteentwicklung. Das KI-Lab Kurpfalz ist eines von 19 regionalen Laboren für Künstliche Intelligenz in Baden-Württemberg. Durch seine vielen Standorte erhoffen sich die Veranstalter, möglichst viele Unternehmen zu erreichen, erklärt André Domin, Geschäftsführer des Technologieparks Heidelberg, auf dessen Initiative das KI-Lab im Dezember 2019 gegründet wurde.

Das Programm besteht aus vier Modulen, die aufeinander aufbauen. Langfristig sollen individuell Projekte der teilnehmenden Unternehmen definiert und Partner zusammengeführt werden. „Wir stellen fest, dass viele Unternehmen in der Region und weltweit bereits KI implementiert haben oder daran interessiert sind, sie zu nutzen“, sagt Domin. „Wir möchten entsprechend Menschen zusammenführen und somit den Transfer von Forschung und Unternehmen unterstützen.“

In einem praktischen Teil der Auftaktveranstaltung am Mittwoch arbeiten die Teilnehmer in Gruppen mit Moderatoren zusammen. Hier sprechen sie darüber, in welchen Bereichen sie sich eine KI wünschen und woran es bisher gescheitert ist. Am Ende wird klar: Große Probleme sehen Öffentliche Dienste, Unternehmen, Start-ups sowie Forschungseinrichtung in der finanziellen Frage und der Datenbeschaffung. Aber auch die Umsetzung können sich einige nicht vorstellen. An diesem Punkt soll das Programm anknüpfen: In vier Schritten erwartet die Unternehmen nun eine persönliche Beratung, bis sie am 18. Mai in Kurzbeiträgen von Experten über die Möglichkeiten der KI-Implementierung aufgeklärt werden. Danach geht es an die Umsetzung der Ideen und schließlich wird nach Partnern für die Projekte gesucht. „Eine KI an sich wird dem Menschen nicht gefährlich“, sagt Körner. „Aber andere Unternehmen, die längst KI nutzen, und uns damit einen Schritt voraus sind, schon.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.04.2020