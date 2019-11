Traut Euch!

Menschen in Deutschland begegnen der Künstlichen Intelligenz (KI) oft mit Skepsis. Haben Angst, vertrauen nicht der Gerechtigkeit, der Zuverlässigkeit von KI-basierten Anwendungen. Und wenn wir erfahren, dass ein Bewerbungsroboter von Amazon Frauen diskriminiert hat – dann nimmt das mulmige Gefühl in unserem Bauch noch mehr zu.

Fakt ist, dass KI in absehbarer Zeit nicht nur ganze Technologiebranchen, sondern auch die Arbeitswelt tiefgreifend verändern wird. Der kanadische Unternehmer Salim Ismail stellt sogar die These auf, dass KI die Personalauswahl und Zusammenstellung von Teams auf Basis von DNA-Profilen und Neuro-Profiling vornehmen wird. Unsere Hormone und Emotionen werden seiner Ansicht nach Aufschluss darüber geben, ob wir für eine Stelle geeignet sind oder nicht. Ob sich diese Entwicklung durchsetzen wird, sei dahingestellt. Aber: Die Zeit ist gekommen, den nächsten Schritt in der Personalgewinnung zu gehen.

Wir dürfen nicht vergessen, dass KI eine Technik ist, die dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Natürlich kann sie fehlerhaft sein, aber sie kann dazulernen und verbessert werden. Mit diesem Gedanken sollten sich Personaler an neue digitale Wege herantrauen, experimentieren, überlegen, welche Software für ihre Mitarbeiter und potenziellen Bewerber sinnvoll sein könnte. Im Idealfall entsteht ein enger Dialog zwischen Personalabteilung, IT und Betriebsrat.

Auch die Politik greift das Thema auf, zum Beispiel mit der geplanten „Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz“. Deshalb müssen auch Unternehmen die Debatte verfolgen und sich mit Gesetzen und Ethikfragen auseinandersetzen. Personaler, die das heute tun, werden morgen mehr denn je gebraucht.

